İGSAŞ kapalı dikey tarım uygulamalarına destek verecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gübre Sanayi AŞ. (İGSAŞ) ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama ve Ar-Ge Merkezi" projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan İGSAŞ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, projenin iş birliği anlaşması İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca tarafından imzalandı.

İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, hem kentleşme hem bilinçsiz tarım hem de iklim değişikliğinin sonucu olarak tarım alanlarının zarar gördüğünü ve giderek azaldığını söyledi.

Bir yandan dünya nüfusunun giderek arttığına dikkati çeken Ünal, "Tüm insanlığın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak için tarım teknolojilerinin geliştirilmesi kilit önem taşıyor. Dünya nüfusu giderek artıyor ancak kaynaklarımız da azalıyor. İnsanlığın geleceği için çok önemli olan gıda arzı, büyük önem taşıyor. Dikey tarım teknolojisinin gelişmesiyle özellikle büyük kentlerin gıda ihtiyacı yerinde karşılanabilecek.

Türk tarımında öncü olacak bu Ar-Ge projesinin ortağı olmanın gururunu yaşıyoruz. Bir tarafta devletimiz, bir tarafta özel sektör, birlikte tarımın geleceği için dünya genelinde yaşanan gıdadaki kıtlığa katkı koyabilecek, farklı bir bakış açısı, farklı bir değer katabilecek bir proje ortaya koyabilmek için gerçekten heyecanlıyız." diye konuştu.

Dikey tarımın önemine işaret eden Ünal, "Bu noktada çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak çünkü susuz ve güneşsiz bir teknolojiden söz ediyoruz. Coğrafya ve iklimden bağımsız tarım yapılabilecek olması şu an yaşanan gıda sorununun çözümü için önemli bir fırsat oluşturacak. Ayrıca üretim maliyetlerini de düşürecek.

Dikey tarımın ülkemizde de uygulanabilir hale gelmesi için bu konuda önemli araştırmalar ve denemeler yapılması gerekiyor. Dünya için de yeni olan bu teknolojiyi ülkemizde geliştirmek, yani kendi teknolojimizi oluşturmak büyük bir avantaj sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Ünal, İGSAŞ'ın "Toprağın İzinde" mottosuyla bugüne kadar çok sayıda sosyal sorumluluk projesine hayata geçirdiğini hatırlattı.

"Yeni tarım teknolojilerine ihtiyacımız var"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca ise yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştıkları projeyi, İGSAŞ'ın desteğiyle hayata geçirebilecek olmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Dünyada tarım arazilerinin giderek azaldığını belirten Karaca, "Yeni tarım teknolojilerine ihtiyacımız var. Şehir tarımını da önemsiyoruz. Bununla ilgili bir proje geliştirdik. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, bir kültür merkezinde bulunan otoparkın, eksi sekizinci katında 700 metrekare alanda başlayacağız." dedi.

Projede hedeflerinin özellikle büyük kentlerin kapalı ve atıl bölgelerinde dikey tarımı mümkün hale getirme olduğunu anlatan Karaca, bu çalışma sonunda elde edecekleri bilgileri, bu alanda yatırım yapmak isteyen girişimcilere ve çiftçilere ücretsiz vereceklerini kaydetti.

Karaca, İstanbul'un tarım ve hayvancılık konusundaki potansiyeline değinerek, yaptıkları çalışmalardan bahsetti.