Iğdırlı kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor
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Iğdırlı kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor

Iğdırlı kadınlar, kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyor
Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

"Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen ve tarımın yaygın yapıldığı Iğdır'da el birliğiyle kooperatif kuran yöre kadınları, önceden kışın tüketmek için hazırladıkları ürünleri şimdi pazarlayarak ekonomik kazanç sağlıyor.

"Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen ve tarımın yaygın yapıldığı Iğdır'da el birliğiyle kooperatif kuran yöre kadınları, önceden kışın tüketmek için hazırladıkları ürünleri şimdi pazarlayarak ekonomik kazanç sağlıyor.

Yöresel ürünlere değer katmak ve ekonomik kazanç sağlamak amacıyla bir araya gelerek Iğdır Ay Yıldız Kooperatifi kuran 7 kadın, köydeki arazilerinde yetiştikleri sebze ve meyvelerden reçel, turşu ve konserve üretiyor. İl merkezine bağlı Kasımcan köyünde faaliyet gösteren kadınlar, önceden kışın tüketmek için yetiştirdikleri sebze ve meyveleri, şimdilerde ise kooperatif çatısı altında pazarlayarak gelir elde ediyor.

"Eskiden annemizin yaptığı usule uygun yapıyoruz"

Kooperatif Başkanı Elif Turan, AA muhabirine, kentin verimli topraklara sahip olduğunu söyledi. Yörede yetişen ürünlere değer katmak için kooperatif kurduklarını ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Buradaki amacımız hem bölgede tarımın gelişmesine katkı sunmak hem de ev kadınlarına istihdam sağlamaktır. Tamamıyla yöremizde yetişen doğal ürünleri eskiden annemizin yaptığı gibi usule uygun olarak yapıyoruz. Bunu daha da geliştirerek en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanında kadınlarımızın evlerinde yaptığı ürünleri de alıyoruz ya da bağında bahçesinde topladığı meyve ürünlerini de satın alarak değerlendiriyoruz."

Turan, yöresel lezzetlerden bir marka oluşturmayı amaçladıklarını, ürünlerini yurt dışına da pazarlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Kooperatifi kurduktan sonra devletten makine desteği aldıklarını aktaran Turan, "Bu konuda en büyük desteği Sayın Valimizden aldık, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Iğdır Üniversitesiyle işbirliği içerisinde olmayı planlıyoruz. Onlardan da gerekli konuda desteği alıyoruz." diye konuştu.

Eskiden kışın tüketmek için üretiyorlardı, şimdi pazarlıyorlar

Kooperatif üyelerinden Kezban Kamacı ise geçmişte annelerinden öğrenerek kış erzakı olarak hazırladıkları bu yöresel lezzetleri şimdi ise aile ekonomilerine katkı sunmak için ürettiklerini anlattı. Esmer Karabulut da eskiden yazın iki ay bağ ve bahçelerde çalıştıklarına ve sonraki 10 ay evde boş kaldıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu kooperatif kurulduktan sonra sürekli yapabileceğimiz bir işimiz oldu. Bu sayede çocuklarımızın okul masrafların çıkarıyoruz, ayrıca evimize ayrı bir gelir kapısı da açılmış oldu. Burada bildiğimiz işleri yapıyoruz. Bu sayede bağımızda bahçemizde ürettiğimiz ürünleri ek bir değer katarak satışa hazırlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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