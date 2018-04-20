Iğdır Sanayi Sitesi'nde Patlama: 2 Ölü, 14 Yaralı (3)

Iğdır Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı, çok sayıda iş yeri ile araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Iğdır Sanayi Sitesi'nde tüplerin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle alandaki tüp yüklü kamyon ile çevredeki iş yerleri ve araçlarda yangın çıktı.

Olay yerine polis, itfaiye, belediye ve AFAD ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) sevk edildi.

Patlamada sanayide iş yeri bulunan Esat Bağcı ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı, çok sayıda iş yeri ve araçta hasar oluştu.

112 Acil Servis ekiplerince, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri müdahalesinin ardından Kars, biri de Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Patlama nedeniyle bazı iş yerleri çöktü, tüp yüklü kamyon ile bazı araçlar yandı. İş yerleri ile araçlardaki yangın, itfaiye ve TOMA'ların müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma çalışmaları, polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi ile AFAD ve belediye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vali Ünlü olay yerinde

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bülent Zeğem ve Iğdır Sanayi Sitesi Başkanı Atakan Taşkınsu, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Vali Ünlü, daha sonra Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Hastane çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Ünlü, yaralıların tedavisinin Iğdır Devlet Hastanesinde sürdüğünü söyledi.

Ünlü, "Iğdır'daki yaralılarda genellikle cam batması ve küçük kesikler ya da patlamanın tesiriyle yoğun baş ağrısı ve kulak zonklaması var. Patlamanın etkisiyle 3-4 iş yerinde hasar, çökmeler meydana gelmiş. Arkadaşlarımız arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor, ümit ediyoruz ki içeride kalan yoktur." diye konuştu.

Patlamanın yaşandığı alanda oksijen tüpleri ve mutfak tüpleri olduğu için alana görevliler dışında kimsenin yaklaştırılmadığına dikkati çeken Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölge, ekiplerimizin kontrolünde. Iğdır için üzücü bir gelişme. Bu olay, 15-20 gün önce göçmenlerin hayatını kaybettiği kazadan sonra bizim için yeni bir acı, inşallah son olur. Burada belediye başkanımızla, emniyetle, ilgili kooperatif başkanımızla da istişare ettik. Bu küçük sanayi sitemiz de zaten şehrimize yakışmıyor, kuruluş itibarıyla da yapım aşamasında da çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı için, sağlıklı bir inşaat aşaması yaşamadığı için maalesef kronik yapısal sorunları var."

"Bir musibet bin nasihatten iyidir"

Ünlü, kente yakışan küçük bir sanayi sitesi kazandırmaları gerektiğini söyledi.

"Bir musibet bin nasihatten iyidir." diyen Ünlü, şunları kaydetti:

"Defalarca bu konuda uyarılarda bulunduk ama taşınması noktasında maalesef yeterli mesafeyi alamamıştık. Bu olaydan sonra söylediklerimizin maalesef haklı çıktığını düşünüyorum. Oradaki sanayi kollarının, yaptıkları faaliyete göre tehlikeli iş kollarına ayrılarak sektör sektör planlanması lazım, bunun çok güzel örnekleri var. İnşallah bu faciadan bir ders çıkararak küçük sanayi sitemizi daha güvenli, daha güzel bir şekilde inşa ederiz."

Sanayi sitesinde tüp depolanmasının doğru olmadığına işaret eden Ünlü, "O bölgede tüp depolama faaliyetinin yapılmaması lazım. Zaten patlama alanındaki iş yeri, bu amaçla çalışan bir iş yeri değil ancak orada oksijen kaynağı tüplerinin depolandığını öğrendik ama son birkaç haftadır mutfak tüplerinin de orada depolandığını öğrendik. Bununla ilgili de adli tahkikat başlatıldı." bilgisini paylaştı.

"Patlamanın kaynağı tüp"

Belediye Başkanı Yikit de patlamanın saat 10.00'da tüp yüklü kamyonun sanayi sitesindeki tüp depolama alanına gelişi sonrası meydana geldiğini belirterek, "Patlamanın kaynağı tüp, tüp nakli sırasında meydana gelen bir patlama. Mutfak tüplerinin depolandığı bir alan." dedi.

Patlamada yaralananların bazılarında ciddi uzuv kayıpları olduğunu, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yikit, "Enkazın tamamıyla ilgili henüz daha bir sonuç alamadık." şeklinde konuştu.

Yikit, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırdıklarını söyleyerek, "Bize isimleri gelen ama şu anda ulaşamadığımız birkaç kişi var. Enkaz kaldırma ve yaralı arama çalışmalarımız devam ediyor. Hem AFAD'ın hem de zabıta ve itfaiye birimlerimizin arama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.