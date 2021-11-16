IĞDIR (Habermetre) - Iğdır'ın Düşman İşgalinden Kurutluşu Coşkuyla Kutlanıyor Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başlayan program, Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki kutlama töreniyle devam etti.

Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunması, Belediye Başkan Yardımcısı Ülkü Öcal'ın konuşması, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine binaen şiirlerin okunması ile devam etti.

Halk oyunları ekiplerinin halay, zeybek ve kafkas gösterisiyle süren kutlama töreni, Kaymakamlardan bisiklet sporcuları tarafından getirilen Türk bayraklarının Vali H. Engin Sarıibrahim'e takdimi, Mehter Takımının gösterisi, başarılı sporculara plaket verilmesinin ardından sona erdi.

Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki kutlama programının ardından Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı'na Mehter Takımı ve 101 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başlayan anma programı, Kuran-ı Kerim tilaveti, duaların edilmesi, Mehmet Çavuş Anıtı hakkında bilgi verilmesi ve şehitlerimizin temsili kabir taşlarına karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Kutlama programlarına Vali H. Engin Sarıibrahim'in yanı sıra İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, protokol üyeleri, T. C. Nahçivan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz, Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, şehit aileleri, gaziler, Iğdır'ın kurtuluşunda rol oynayan kahramanların aile bireyleri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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