Iğdır'da coğrafya bölümü öğrencilerinden arazide uygulamalı ders

AYDIN (DHA) - IĞDIR Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nde okuyan 65 öğrenci, arazide uygulamalı ders yaptı. Arazi gözlem çalışması yapan öğrenciler, Karakoyunlu Mezarlığı'ndaki tarihi mezarları inceledi, Karasu Çayı ve havzasını incelemedi.

Coğrafya Bölümü'nden öğretim üyeleri Dr. Taner Aydın, Dr. Adem Yolu, Dr. Mehmet Ali Çelik ve Dr. Tuncay Özdemir, arazi-gözlem çalışması için 65 öğrenciyi Bulakbaşı, İslamköy ve Karasu Çayı çevresine götürdü. Karakoyunlu Mezarlığı'ndaki tarihi mezarları inceleyen öğretim üyeleri ve öğrenciler, Ağrı Dağı'nın eteğindeki Bulakbaşı köyünde göze ve pınarlardan doğan Karasu Çayı ve havzasını inceledi. Öğretim üyeleri, çalışmalarında öğrencilere ayrıca Doğu Anadolu, Kafkasya, Ermenistan, Ağrı Dağı ve Karasu Çayı hakkında bilgi verdi.