İGDAŞ, İstanbul'da yaşam kalitesini artırıyor; İGDAŞ fatura ödeme, abonelik ve müşteri hizmetleri kolaylaşıyor

Güvenli, sürdürülebilir, yenilikçi, çevreye ve insana değer katan anlayışla hizmetlerini sürdüren İGDAŞ, İstanbul'a ve ülkemize karşı sorumluluğunu hassasiyetle yerine getiriyor. Yaşam kalitesi odaklı inovatif projeler geliştiren İGDAŞ, sunduğu hizmetlerle İstanbulluları temiz enerji doğal gazla buluşturuyor. Yenilikçi uygulamalarla İGDAŞ fatura ödeme, abonelik, müşteri hizmetleri ve İGDAŞ borç sorgulama hizmetlerinde pratik uygulamalar gidiliyor.

16 milyon İstanbulluya güvenli doğal gaz arzı sağlayan İGDAŞ, avantajlı yeni kampanyası ile gecikmiş fatura borcu olan abonelerine nefes aldırıyor. Ayrıca kenti 850 noktadan izleyen ve denizde oluşan depremin bilgisini karaya ulaşmadan 5-10 saniye öncesinden algılayarak doğal gaz otomatik kesilmesini sağlayan Deprem Erken Uyarı Sistemi ile daha güvenli ve huzurlu bir yaşam imkânı sunuyor. Hayata kolayaştıran farklı uygulamalara da imza atan İGDAŞ, abonelik, müşteri hizmetleri ve İGDAŞ fatura ödeme gibi rutin işlemleri de pratik şekilde yapılmasını sağlayan çözümler sunuyor.

İmar uygulamaları nedeniyle onlarca yıldır doğal gaz götürülemeyen mahallelerde çalışma yapan İGDAŞ'ın bir diğer hedefi de İstanbul'da doğal gazsız sokak bırakmamak.

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN, insana dokunan projelerinin detaylarını anlattı.

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10 Taksit Kampanyasına Yoğun İlgi



Doğal gazı evlere, işyerlerine güvenle ulaştıran İGDAŞ'ın gecikmiş faturalara taksitlendirme kolaylığı sağlayan kampanyası devam ediyor.

İGDAŞ abonelerinin yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında özellikle COVID-19 pandemi sürecinde ödeme güçlüğü çeken aboneler, gecikmiş fatura borçlarını ilave ücret, komisyon ya da vade farkı olmaksızın anlaşmalı bankaların kredi kartıyla 10 taksitte ödeme imkânı buluyor. Nakit ödeme yapmak isteyen abonelere de yine vade farkı olmaksızın 4 taksitte ödeme fırsatı sunuluyor. Kampanyadan faydalanmak için, en geç 31 Mart 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Kampanyadan Kimler Yararlanabilir?

Kampanyadan son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait, daha önce yapılandırma konusu olmamışve kampanya başlangıç tarihine kadar yasal takibe intikal etmemiş en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle, son ödeme tarihi 1 Kasım 2020 tarihinden önce olan bir faturası ödenmemiş tüm aboneler faydalanabilecek. Taksitlendirme işlemlerini İGDAŞ vezneleri - internetsubesi.igdas.istanbul - İGDAŞ Mobil ve işlem noktalarından yapmak mümkün.

"20 yıldır doğal gazın olmadığı sokaklara girdik"

İnsana dokunan pek çok projeyi hayata geçirdikleriniifade eden İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN şöyle diyor: "İstanbul'un bazı sokaklarına imar uygulamaları nedeniyle onlarca yıldır doğal gaz götürülememişti. Biz bu sorunu çözmek için mahalle sakinleriyle, muhtarlarla, belediye yetkilileriyle bir araya geldik ve bu sokaklardan birçoğuna doğal gazı ulaştırdık. 20 yıldır doğal gazın olmadığı sokaklara girdik. Hizmet eşitliğini sağlamak için bütün yurttaşlarımızın evine doğal gaz götürmeyi hedefliyoruz.

Örneğin Habibler'de sohbet ettiğimiz bir amca "doğal gaz güneş gibi" demişti, yaptığınız işin önemini insana dokununca anlıyorsunuz. Yeni doğal gaza kavuşmuş bir abonemizin "Bu benim hayalimdi" demesi bizim daha çok insana dokunan projeleri geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor."

Hizmetlerin tamamı online yapılabiliyor

Göreve geldikten sonra hizmet binalarında şehit yakınlarına ve gazilere, engellilere, yaşlılara ve hamilelere hizmet önceliği sağladıklarını anlatan ÖZMEN, "İnsana dokunmaktan kastımız bu, sahada olursanız görüyorsunuz. Diğer taraftan İstanbul Kalkınma Ajansı'yla bir proje başlattık. Korona salgını başladığında biz şunu söyledik; İGDAŞ web sitesi ve mobil uygulaması, E-devlet veya ALO 153'ü aradığınızda aboneliğe dair birçok hizmeti alabiliyorsunuz ama hizmetin belli noktalarında binaya gelmeniz gerekebiliyor. Dedik ki bütün işlemleri uzaktan yapılabilir hale getirelim ki, pandemi döneminde hem çalışanımızı hem de abonelerimizi koruyalım. Dolayısıyla ikisini bir araya getirmeden çalışacak bir sistem kurduk.





Deprem Erken Uyarı Sistemi Devrede

İstanbulluların temiz ve güvenli enerji kaynağı doğal gaza ulaşması için ileri teknoloji altyapısıyla aralıksız çalışan İGDAŞ'ın en önemli projelerinden biri deDeprem Erken Uyarı Sistemidir. İGDAŞ, deprem afetine erken müdahale fırsatı veren bu sistem sayesinde kentin deprem hasarını hafifletmeyi amaçlıyor.

Deprem Erken Uyarı Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde, Kandilli Rasathanesi'nin Marmara'nın kıyılarında bulunan deprem sensörleri ile denizdeki sismik hareketleri ölçülüyor. Bu sensörlerden İGDAŞ'ın ana kumanda merkezine 7/24 veri akışı sağlanıyor. Denizde oluşan bir depremin bilgisi kıyıya gelmeden 5-10 saniye önce İGDAŞ'ın ana kumanda merkezine ulaşıyor.

Ana Kumanda Merkezi ile entegre şekilde çalışan ve İstanbul genelinde yerleştirilmiş 850 adet Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Kumanda cihazı; gerektiğinde İstanbul'a verilen tüm doğal gaz akışını anında kesebilecek teknik, donanımsal ve yazılımsal kabiliyete sahip. Bu sayede deprem sonrası doğal gaz kaynaklı olası hasarların önlenebilmesi sağlanıyor. Sistem, ayrıca gerçek zamanlı deprem risk haritaları oluşturarak depremin hemen sonrasında öncelikli olarak nereye müdahale edilmesi gerektiği bilgisini İGDAŞ Acil Müdahale Ekipleri' ne ulaştırıyor.

"Afetlere hazır bilinçli bir yaşam sürmek elimizde"

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent ÖZMEN, depremin sadece İstanbul değil tüm ülkemizin bir gerçeği olduğuna işaret ederek, "Afetlerin nerede, ne zaman, ne şiddette olacağını bilmek elimizden gelmiyor ama elimizde olan bir şey var: Afetlere hazır bilinçli bir yaşam sürmek…" diyor ve ekliyor; "Depreme hazırlık ve afet yönetiminde, tüm dünya ölçeğinde öncü ve çok güçlü bir teknik altyapıya sahibiz. Benzeri sadece depreme karşı yüksek hassasiyetle tedbir alan gelişmiş ülkelerde bulunan Deprem Erken Uyarı Sistemiyle, İstanbul'un sismik aktivitesini 850 noktadan izleyebiliyoruz."

İGDAŞ heyelan riskini ölçecek

Deprem sonrası oluşabilecek heyelan riskinin ölçülmesi için de çalışma yürüttüklerini söyleyen ÖZMEN, TÜBİTAK ve Gebze Teknik Üniversitesi ortaklığı ile yürütülen proje hakkında şu bilgileri paylaştı: "Deprem olduğu zaman yer kaymaları olabilir ve bundan doğal gaz boruları etkilenebilir. 6 kat esneyebilen polietilen boru hatlarımızda sıkıntı yaşamayız, ama tüm önlemlere rağmen iki bin kilometre çelik boru hatlarında sıkıntı olabilir. İşte risk yönetim çerçevesinde hangilerinin bundan ne kadar etkileneceğini hesaplıyoruz, gerekirse o hatları değiştireceğiz.

Akıllı robot yıl sonuna hazır olacak

Buradan yine bir başka çalışmaya geleyim. Çelik boru hatlarımızın olası hasarları ve zafiyetleri kontrol ve tespiti için yüksek teknoloji gerektiren cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada TÜBİTAK'la beraber başlattığımız çalışmayla, yıl sonunda akıllı robot modülünü devreye almayı hedefliyoruz. Bu robotun üzerinde birçok sensör ve kamera var. Robotu çelik boru hattının içine gaz akışını kesmeden koyacağız ve robot çelik boruyu sürekli dolaşacak. Dolayısıyla çelik borunun sürekli röntgenini çekecek. Normal zamanda ya da olası depremde eğer bir yerde korozyon, etkilenme, bozulma varsa bize bildirecek. Biz de hangi noktada borumuzda sıkıntı olacağını bileceğiz ve anında müdahale edeceğiz. Özetle bu bir erken teşhis çalışmasıdır."

İGDAŞ AR-GE Merkezi kuruluyor

Göreve geldiği ikinci yılında başlatılan yeni projeleri anlatmayı sürdüren Dr. Mithat Bülent ÖZMEN, "Sanayiyi ve üniversiteyi doğal gaz sektörü açısından buluşturmayı önemsiyoruz. İGDAŞ olarak, bu noktada öncü olacağız. Türkiye de doğal gaz dağıtım şirketi bünyesinde faaliyet gösteren ilk AR-GE merkezini kurma çalışmasında büyük yol katettik. Bu merkezi kurduğumuz zaman İGDAŞ'ın inovatif birçok projesini de duymaya başlayacaksınız. AR-GE merkeziyle birçok üniversiteyle işbirliği yapacağız, birçok doktora çalışmasına destek olacağız. Bu çalışmalar doğal gaz, enerji sektörüyle ilgili çalışmalar olacak. AR-GE merkezi üretmek için sürekli çalışacak ve üniversitelerle işbirliği yapacak. İGDAŞ'ı bir patent ve inovasyon üretim merkezi yapacağız." diyor.

"Doğal gaz kokulandırıcı madde üreterek dışa bağımlılıktan kurtulacağız"

Doğal gaz sektörünü yakından ilgilendiren ve Türkiye'ye döviz katkısı yapacak bir başka projeye daha değinen ÖZMEN şunları ifade ediyor: "Bildiğiniz üzere doğal gaz renksiz ve kokusuzdur. Olası gaz kaçaklarının fark edilmesi için, çürük sarımsak kokusunu andıran bir kimyasal madde ile kokulandırılır. Bu kimyasalın Türkiye'de kullanılan türü dünyada sadece iki firma tarafından üretiliyor. Olası bir temin sorununda yaşanacak sıkıntının önüne geçmek için doğal gaz kokulandırıcı maddeyi üretmek için çalışma yürütüyoruz ve önemli aşama kaydettik. Bu projenin hayata geçirilmesi ile dışa bağımlılık ortadan kalkacak ve aynı zamanda hem Türkiye'deki diğer gaz dağıtım şirketlerine hem de çevre ülkelere ihraç edilerek dış ticaret açığının giderilmesine katkı sunulacak."

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