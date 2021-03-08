İftarlık Gazoz konusu nedir? İftarlık Gazoz oyuncuları kimler? İftarlık Gazoz nerede çekildi?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı İftarlık Gazoz bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Cem Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı İftarlık Gazoz filmi oyuncuları ve konusu nedir? İftarlık Gazoz nerede çekildi? İftarlık Gazoz konusu nedir? İftarlık Gazoz oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı İftarlık Gazoz bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Cem Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı İftarlık Gazoz filmi oyuncuları ve konusu nedir? İftarlık Gazoz nerede çekildi? İftarlık Gazoz konusu nedir? İftarlık Gazoz oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

İFTARLIK GAZOZ KONUSU NEDİR?

70'li yılların başında bir Ege kasabasında ailesi ile beraber yaşayan Adem zeki ve başarılı bir öğrencidir. 5. sınıfı bitirir bitirmez yaz tatilini iyi değerlendirmek için ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Zar zor izin alan Adem gazozcu çırağı olarak Cibar Kemal'in yanında çalışmaya başlar. Ramazan ayının ilk günleridir Adem camide oruç hakkında vaaz eden hocanın dediklerinden etkilenir ve oruç tutmaya karar verir. Küçük yaşta olduğu için ailesi bu duruma izin vermez o da ailesinden gizli oruç tutmaya başlar. Ege'nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak Adem'i çok yormuştur. Susuzluk ve açlık yüzünden seraplar görmeye başlar. Adem'in yaşadığı bu sorunlar onu bir maceranın içine sürükler.

İFTARLIK GAZOZ KÜNYESİ

İftarlık Gazoz, yönetmenliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı, baş rollerde Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar'ın rol aldığı 2016 yapımı komedi türündeki sinema filmi. Filmin galası 28 Ocak 2016 tarihinde Kanyon AVM'de yapıldı. Film 29 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi. Film 5 hafta boyunca 307 farklı sinema salonunda gösterime girmiştir. Toplam 960.898 izleyiciyle 11.569.063 TL hasılat yapmıştır.

İFTARLIK GAZOZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cem Yılmaz - Cibar Kemal

Berat Efe Parlar - Adem

Okan Avcı - Yörük Osman

Yılmaz Bayraktar - Hasan

Greta Fusco - Berna

Ümmü Putgül - Gülizar

Yasemin Sannino - Müzik öğretmeni

ÖDÜLLER

21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Komedi) (Cem Yılmaz), Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü (Berat Efe Parlak)

İFTARLIK GAZOZ NEREDE ÇEKİLDİ?

İftarlık Gazoz filmi, Muğla'nın Ula ve Menteşe ilçelerinde çekimleri gerçekleştirildi. Yönetmen Yüksel Aksu, çocukluğunun geçtiği Ege yöresinin 1970'li yıllarını anlatıyor. Plaj sahneleri için de caretta caretta kaplumbağalarıyla ünlü İztuzu Plajı mesken olarak seçildi.