İfade Veren Sıla Gençoğlu, Okan Can Yantır'la Birlikte Olduğu Söyledi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görülecek. Oyuncu Ahmet Kural'ın, Sıla Gençoğlu'na yönelik hakaret, tehdit" ve basit yaralama suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Duruşmada ilk olarak Ahmet Kural ifade verdi. Sıla ise ifadesi sırasında iş adamı Okan Can Yantır ile birlikte olduğunu söyledi. Ahmet Kural'ın iddiasına göre; Sıla, kavganın yaşandığı gece ünlü oyuncuyla ayrı oldukları dönemde Okan Can Yantır'la birlikte olduğunu itiraf etmişti.

"ANLAŞAMADIĞIMIZ İÇİN AYRILDIM"

Duruşmada ilk olarak Ahmet Kural ifade verdi: "Anlaşamadığımız için ayrılma kararı aldım. Daha sonra Okan Can Yantır ile ilişki haberleri çıktı. Belli bir süre geçtikten sonra yeğenim ve ortak arkadaşlarım ile birlikte bana barışma teklifleri gönderdi.."

SILA KAVGA GÜNÜ AŞKINI İTİRAF ETMİŞ

Sıla ise ifadesi sırasında iş adamı Okan Can Yantır ile birlikte olduğunu söyledi. Ahmet Kural'ın iddiasına göre; Sıla, kavganın yaşandığı gece ünlü oyuncu ile ayrı oldukları dönemde Okan Can Yantır'la birlikte olduğunu itiraf etmişti.

"AİLEME VE İNANÇLARIMA SAYGISI YOKTU"

Şarkıcı, "Aileme, arkadaşlarıma ve inançlarıma yönelik tutumları vardı saygısı yoktu. Daha sonra ayrıldık" ifadelerini kullandı.

İDDİANAME

İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı. Ahmet Kural'ın, Sıla ile aralarında bir tartışmanın yaşandığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, "Sıla'nın evden gitmesini istemem üzerine seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. Alkollüydük. Birbirimizi kollarından tutarak sarstık. Tartışma 15 dakika sürdü. Birkaç kere yere düştük. Sakinleştikten sonra Sıla evden ayrılırken 'Seni bitireceğim Ahmet' dedi" şeklindeki ifadesine de yer verilmişti.

Dava bugün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.