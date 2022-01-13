İETT ŞOFÖRÜ SİLAHLI SALDIRGANIN SAÇTIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Eyüpsultan'da, otomobil sürücüsünün silah doğrulttuğu ve darbettiği İETT şoförü yaşadıklarını anlattı. Hüsnü Aslan, "Saldırgan elindeki silahı bana doğrulttu ve araçtan aşağı inmemi söyledi. Ben de araçtan aşağı indim ve beni darbetti. Aynı zamanda elindeki silahla havaya 4 el ateş etti" dedi.

Olay, dün 11.00'da Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde yaşandı. 99Y hattındaki İETT otobüsünün şoförü ile bir otomobil sürücüsü hatalı park nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü silahını çekerek, otobüs şoförüne saldırdı. Korku dolu anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

"SALDIRGANI ARABASINA GERİ SOKMAYA ÇALIŞTIM"

"SALDIRGANIN CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

SALDIRGAN TESPİT EDİLDİ

Bu arada olay yerine gelen Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, incelemeler sonucunda şüphelinin Ali İshak E. olduğunu tespit etti. Ekiplerin, silahlı sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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