İETT Genel Müdürü kim?

İETT Genel Müdürü kim?
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İETT Genel Müdürü kim sorusu, İstanbul'da yürütülen yolsuzluk soruşturması sonrası gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni operasyon dalgası kapsamında İETT Genel Müdürü kim sorusu yeniden kamuoyunun ilgisini çekti.

İett Genel Müdürü kim diye merak edenler için yanıt netleşti. Peki, İETT Genel Müdürü kim? Şu an gözaltına alınan isim, mevcut İETT Genel Müdürü İrfan Demet olarak açıklandı. Yürütülen soruşturmada toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, İETT Genel Müdürü kim sorusu üzerinden kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.

İETT GENEL MÜDÜRÜ KİM?

İstanbul merkezli olarak başlatılan operasyonlar, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun illerine de sıçradı. Bu operasyonların ardından İETT Genel Müdürü kim sorusu, operasyonun odağındaki isimlerin başında yer alan İrfan Demet'le birlikte daha da önem kazandı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSFALT ve İETT kurumlarında gerçekleştirilen bazı ihalelere fesat karıştırıldığı öne sürüldü. Savcılık dosyasına yansıyan bilgilere göre, bu ihalelere müdahale eden ve komisyonda görev alan bazı kişilerin suç örgütüyle ilişkili olduğu iddia ediliyor. Bu gelişmeler ışığında, İETT Genel Müdürü kim sorusu üzerinden kamuoyunun ilgisi gözaltı sürecine çevrildi.

İETT Genel Müdürü kim?

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Diğer beş şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan isimlerden bazıları şöyle:

İrfan Demet - İETT Genel Müdürü

Kazım Taylan Sever - İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı

Halil İbrahim Kaya - İETT İkitelli Garaj Müdürü

Ali Haydar Topçu - İETT Muhasebe Müdürü

Şeymus Oral - İETT Mali İşler Daire Başkanı

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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