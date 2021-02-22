İdlibli sanatçı, Suriyelilerin acısını kum taneleriyle anlatıyor

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BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'nin İdlib ilindeki kum sanatçısı Muhammed Said, iç savaşın sürdüğü ülkede yerinden edilerek kampa sığınmak zorunda kalan halkın acılarını kuma şekillendiriyor.

Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 ay önce Maarratünnuman ilçesinden göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

İdlib'de resim yeteneğini geliştirmeye karar verdiğini ve halkının çektiği acıları çizmek için Youtube'dan videolar izleyerek kum sanatını öğrendiğini anlatan Said, yaklaşık bir yıldır, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarını, evlerin yıkılmasını, derme çatma çadırlara sığınan sivillerin hayat mücadelesini kuma şekillendirdiğini ifade etti.

Said, "Masum insanların çadırlara göçlerini ve çadır sakinlerinin soğuk kış aylarındaki çilelerini de kumla gösteriyorum." dedi.

Kumdan resimlerini aynı zamanda ışıklandırdığını dile getiren Said, amacının Suriyelilerin acılarını, korkularını, çadırlardaki yaşamlarını duyurmak olduğunu dile getirdi.

Said, "Kum üzerinde yaptığım bir şekillendirmede Suriye'de bir mahalle üzerine rejim uçakları geliyor. Mahalleyi sakinlerinin başına yıkıyor. Sivil insanlar ölüyor." diye konuştu.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzetin İdlibi