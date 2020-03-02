İdlib - Guardian: Türkiye'nin saldırısı rejime ivme kaybettirdi

02.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:25

İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesinin, dünya haberleri sayfasındaki "Türkiye İdlib'deki saldırılarını tırmandırırken, iki Suriye uçağı düşürüldü" başlıklı haberinde, "Türkiye'nin Suriye birlikleri ve müttefiklerine yönelik geniş saldırısını tırmandırdığını ve iki uçakla birlikte, aralarında tanklar ve radar sistemlerinin de bulunduğu onlarca zırhlı aracı yok ederek, rejimin İdlib bölgesindeki hücumlarına ivme kaybettirdiğini" yazıyor.

Saldırıların, en az 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarına misilleme olduğunu vurgulayan gazete, Suriye ordusunun sekiz yıllık savaşta hiç bir günde iki savaş uçağı birden kaybetmediğini belirtiyor.

Gazetenin Ortadoğu Muhabiri Martin Chulov'un imzasını taşıyan haberde, Türk F-16'larının iki uçağı birden vurduğunu ve Suriye tarafından açılan ateşte bir İHA kaybettiğini söylüyor.

'Suriye hükümetinin iddiası boşa çıktı'

Guardian, iki uçağın düşürülmesinin, Suriye hükümetinin ülkenin kuzeyindeki hava sahasını savunacağı iddiasını boşa çıkarttığını söylüyor ve şöyle devam ediyor;

"Son dört yıldır bu rolü Rusya devralmıştı ve Ankara son üç gündür Rus güçleriden kaçındı. Bunun yerine Türk İHA'ları ve topçuları Suriye mevzilerini yerle bir etti. En az 106 asker öldürüldü. Öldürülenlerin arasında Lübnan Hizbullah'ının 14 üyesi ve İran tarafından İdib'e gönderilen Afgan ve Pakistanlı Şiiler de vardı."

"Suriyeli isyancı grupların ve diplomatların Türk güçlerine yönelik saldırıların sorumlusunun Rusya olduğunu söylediğini" aktaran gazete, "Ankara'nın da özel diyaloglarda bu gerçeği kabul ettiğini" belirtiyor. Ancak Ankara'nın kamuoyu önünde gazabını Suriye Cumhurbaşkanı Beşar El Esad'a yönelttiğini ve bu durumun Esad'ın yorgun ordusunu ve yaşlanan donanımını ifşa ettiğini" vurguluyor.

'Rusya 72 saattir Suriye'yi savunmakta isteksiz'

Guardian, Rusya'nın "son 72 saattir Suriye'nin çıkarlarını savunmakta isteksiz davrandığını" diplomatların da bu tavrı, "Ankara'yı daha da öfkelendirmekten kaçınmak ve aynı zamanda rejimi kontrol altında tutmakla açıkladığını" ifade ediyor.

Gazete, "Türk hükümetinin 2 binden fazla Esad yanlısı savaşçıyı öldürdüğünü iddia ettiğini, ancak gözlemcilerin bu sayının 150 civarında olduğunu tahmin ettiğini" vurguluyor.

Guardian, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılması planlanan görüşmeyi de "bağlayıcı bir anlaşmanın ufukta olduğuna dair bir gösterge" diye yorumluyor ve habere şu satırlarla son veriliyor;

"Böyle bir uzlaşma, merkezi hükümetin tamamen kontrolü dışındaki son yer olan İdlib'deki gerilimin azaltılmasında çok işe yarar. Ancak sonrası için daha geniş bir uluslararası uzlaşma gerekiyor. Suriye ve özellikle İdlib yıkıcı bir savaşla yele bir oldu ve sivillerin üzerindeki etkisi yakın tarihteki tüm diğer çatışmalara kıyasla daha çok oldu."