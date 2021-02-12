İdlib'de kamplara sığınan çocuklar paraları olduğunda oyuncak değil, ekmek alıyor
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İdlib'de kamplara sığınan çocuklar paraları olduğunda oyuncak değil, ekmek alıyor

12.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:05

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'nin İdlib ilindeki bir çadır kentte açılan oyuncak dükkanı, aileleri para buldukça ancak ekmek alabilen çocukların yalnızca hayallerini süsleyebiliyor.

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'nin İdlib ilindeki bir çadır kentte açılan oyuncak dükkanı, aileleri para buldukça ancak ekmek alabilen çocukların yalnızca hayallerini süsleyebiliyor.

Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırıları nedeniyle iki yıl önce yerinden edilen Muhammed Kıteyş, sığındığı kampta çadırdan oyuncak dükkanı açtı.

Kıteyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanı borç alarak açtığını belirterek, "Oyuncak dükkanı beni rahatlatıyor. Kampın çamurundan ve tozundan uzaklaştırıyor. Kısa süreliğine de olsa yaşadığım acıları unutturuyor." dedi.

Oyuncakçı Kıteyş, yerinden edilen çocukların acılarını oyuncakların dahi dindiremeyeceğini vurguladı.

"Çadırlardaki tüm çocukların oyuncakları olmasını isterim"

Kamptaki derme çatma çadırlardan birinde yaşayan 13 yaşındaki Ahmet Hatib de ailesinin oyuncak alacak parasının olmadığını, paraları olduğunda ise ancak ekmek alabildiklerini anlattı.

Hatib, diğer çocuklar gibi oyuncaklara, özellikle bir bisiklete sahip olmak istediğini söyledi.

Futbol topu almak istediğini belirten 10 yaşındaki Adnan Muhammed de "Sadece benim değil, çadırlardaki tüm çocukların oyuncakları olmasını isterim." ifadesini kullandı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

İdlib'de kamplara sığınan çocuklar paraları olduğunda oyuncak değil, ekmek alıyor
İdlib'de kamplara sığınan çocuklar paraları olduğunda oyuncak değil, ekmek alıyor
İdlib'de kamplara sığınan çocuklar paraları olduğunda oyuncak değil, ekmek alıyor
İdlib'de kamplara sığınan çocuklar paraları olduğunda oyuncak değil, ekmek alıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Said

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