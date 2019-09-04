İdeal bir beslenme çantasında bulunması gerekenler

04.09.2019 12:06

ÇOCUKLARI İLERİKİ YAŞLARDA HASTA ETMEYİN!

Çocukluktaki beslenme düzeni, ileriki yıllarda sağlığı nasıl etkiliyor? Okullar açılırken sağlıklı beslenme çantasında neler bulunmalı? Çocukları hangi gıdalardan uzak tutmak gerekir? Sağlığı koruyan, psikolojiyi dengeleyen, bağışıklık sistemini güçlendiren ve beynin çalışma kapasitesini destekleyen gıdalar hangileridir? Diyetisyen Emre Uzun çocukların sağlıklı bir öğrenim yılı geçirmesi için hem gerekenleri hem de sağlıklı beslenme çantası örneği verdi.

1953 yılında Journal of the American Medical Association'da yayınlanan bir makale, koroner hastalıkların çocukluk çağında oluşmaya başladığını kanıtlarıyla ve araştırma sonuçlarıyla aktarmıştı. Büyük şaşkınlık yaratan bu makale sonrasında araştırmalar daha da derinleşti ve ilerleyen yıllarda bu tür kalp hastalıklarının aslında annenin beslenme şekliyle birlikte daha doğum öncesinde ve anne karnında başladığı kanıtlandı. Daha anlaşılır bir ifadeyle kalbe kan taşıyan en önemli araç olan koroner arterlerin iç yüzeyinin yağ plakalarıyla kaplanmasına ateroskleroz deniyor ve bu süreç anne karnında bile başlayabiliyor!

ÇOCUKLARI KALP HASTASI ETMEYİN!

Diyetisyen Emre Uzun, kalp ve damar sağlığını korumak için çocukları işlenmiş gıdalardan, işlenmiş et ve süt ürünleri ile alınan trans yağlardan, hayvansal ürünlerden, abur cuburlardaki doymuş yağlardan uzak tutmak gerektiğini söylüyor: "Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de öğrencilerin yüzde 60-85'i kahvaltı yapmıyor. Yüzde 25-43'ü ise satıcılardan alışveriş yapıyor. Doğru bir kahvaltıyla güne başlayan çocuk oranı sadece yüzde 15-25 arasında... Okullu çocuğun sağlıklı beslenmesinde ilk adım donanımlı bir kahvaltı yapmaktır. O kahvaltı sofrasında peynirden süte, tereyağından bala, zeytine, yumurtaya her şey bulunmalı. Bu, sayede çocuk güne bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan donanmış halde başlayacaktır. Çoğu anne 'biraz daha uyusun' diye 5-10 dakikanın hesabını yaparak çocuğu kahvaltı etmeden, yolda alınan bir poğaçayla, küçük bir kutu meyve suyuyla tıkayıp sözde kahvaltı yaptırdığını zannediyor. Oysa o poğaçada trans yağ kullanılmış olabilir. O meyve suyundaki koruyucu maddeler çocuk için zararlı olabilir. Dolayısıyla çocuk, 10-15 dakika daha uyumanın karşılığında, ömür boyu çekeceği hastalıkları ediniyor olabilir! Dahası, araştırmalarla da kanıtlandığı üzere, kahvaltı yapan çocuklar okulda hem daha başarılı hem daha enerjik oluyor. Dersleri daha iyi anlıyor ve bu da okul başarılarına yansıyor."

Akıllıca seçilmiş gıdalar

Diyetisyen Emre Uzun, çocukların okula götürdüğü beslenme çantalarında akıllıca seçilmiş gıdaların bulunması gerektiğini söylüyor: "Beslenme çantası hazırlarken çocuğa yemesi için kraker, bisküvi gibi paketli gıdalar vermeyin. Fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler, kuru kayısı, kuru incir, kuru üzün gibi kurutulmuş meyveler; süt, tahıllarla hazırlanmış püreler; soymakta, yemekte zorlanmayacağı elma veya muz gibi meyveler; havuç, domates gibi meyve yerine de yiyebileceği sebzeler; haşlanmış ve üzerine hafif zeytinyağı ile limon gezdirilmiş sebzeleri tercih edin. Yine kutu süt, ayran, yoğurt gibi kalsiyum alımını destekleyen gıdalar da mutlaka beslenme çantasında yer almalı. Çok fazla ekmek kullanıp yemesini zorlaştırmak anlamsız. O yüzden bir dilim ekmeğin yanında kekle, bir iki dilim börekle karbonhidrat alımını destekleyebilirsiniz. Aynı şekilde protein alımını desteklemek için haşlanmış yumurta ideal bir seçim olacaktır. Köfte tercih ediyorsa, bunlar mutlaka evde hazırlanmış köfteler olmalı ancak kapalı çantada en az 2-3 saat duracağı için köfteleri kızartmayıp ızgarada pişirmek daha doğrudur."

SAĞLIKLI BESLENMENİN TEMELİ

İlkokullar için örnek beslenme çantası

Diyetisyen Emre Uzun, yetişkinlerin hayatları boyu sürdüreceği beslenme alışkanlığını okul ve okul öncesi dönemde kazandığını da belirtiyor: "Okul çağında edindikleri beslenme alışkanlığı iki açıdan önemlidir: Hem bu alışkanlığı hayatları boyu devam ettirirler hem de ileride sağlıklı birer yetişkin olmaları için gereken temeli atmış olurlar. Bu da ilerleyen yıllarla birlikte, beslenme düzensizliklerine dayanan pek çok hastalıktan korunmalarını sağlar."

1. Gün: 1 adet Peynirli gül böreği, 1 kase yoğurt ,2-3 adet bütün ceviz

2. Gün: 3 adet Mercimek köftesi , meyveli komposto, 1 avuç fındık

3. Gün: Ev tipi hamburger ,ayran, 10-12 adet kuru üzüm

4. Gün: 8 kaşık sebzeli kuskus salatası ,1 kâse yoğurt,1 adet armut

5. Gün: 1 adet Hindili sandviç, ayran, 2-3 adet cevizli ev kurabiyesi