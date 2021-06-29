İddia: Far Cry 7, Seriyi Kökten Bir Şekilde Değiştirebilir
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İddia: Far Cry 7, Seriyi Kökten Bir Şekilde Değiştirebilir

İddia: Far Cry 7, Seriyi Kökten Bir Şekilde Değiştirebilir
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Video oyun endüstrisinin en deneyimli gazetecilerinden biri olan Bloomberg'den Jason Schreier, Far Cry 7 hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Video oyun endüstrisinin en deneyimli gazetecilerinden biri olan Bloomberg'den Jason Schreier, Far Cry 7 hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sunuculuğunu yaptığı Triple Click podcast'inde Schreier, serideki yeni oyunun bambaşka bir yöne gideceğini söyledi.

"Duyduğum kadarıyla, eğer doğru hatırlıyorsam Far Cry 6'dan sonra seriyi kökten bir şekilde değiştirmek istiyorlar" ifadelerini kullanan gazeteci, herkesi merak içinde bıraktı.

Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry serisi, Kasım 2012'de yayınlanan ve temelde tek bir kötü karaktere dayanan Far Cry 3'ten bu yana hikaye anlayışında önemli bir revizyon yaşamadı. Vaas, Pagan Min, Joseph Seed ve son olarak 'da Giancarlo Esposito'nun canlandırdığı Anton Castillo'yu karşımıza çıkaran ikonik seri, yedinci devam halkasında nasıl bir yaklaşıma sahip olacak büyük bir merak konusu.

Belki de modern dünyada, bugünün ya da yarının distopik şehirlerinde geçen bir oyun görebiliriz. veya önemli tarihi olayların yaşandığı geçmiş bir döneme yolculuk yapabiliriz. Belki de bir zombi salgının içine düşeriz. Kim bilir? Elbette Far Cry 7 hakkında konuşmak için çok erken. Zira Far Cry 6 daha piyasaya çıkmadı bile.

Schreier bu gibi konularda en güvenilir kaynaklardan biri olsa da, Far Cry 7'ye dair Ubisoft'un planını öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekiyor. Konuya dair yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Dilerseniz, 2021 yılında çıkması planlanan tüm oyunlara ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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