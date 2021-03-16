İddaa uzatmalar dahil mi? Nesine uzatmalar dahil mi? Uzatmalar iddaya dahil mi?

İddaa uzatmalar dahil mi? Nesine uzatmalar dahil mi? Uzatmalar iddaya dahil mi? İddaa nedir? sorusunun yanıtını iddia severler oynadıkları maçlar uzatmalara kalınca bir hayli merak etmeye başladı.

UZATMALAR İDDAYA DAHİL Mİ?

İddaa'da sadece 90 dakika skorları geçerlidir. Bu yüzden uzatmalarda atılan goller skora dâhidir. Ancak canlı iddaa oyunlarında bu kurallar farklılık göstermektedir.

İDDAA UZATMALAR DAHİL Mİ? İDDAA NEDİR?

Spor Toto Teşkilatı'nın resmi oyunu olan İddaa, yerli ve yabancı liglerdeki futbol karşılaşmalarının kesin maç sonucunu, ilk yarı ile birlikte maçın kesin sonucunu, maçın skorunu ve toplam gol sayısının 2 ve altında mı yoksa 3 ve üstünde mi olduğunu tahmin etmek suretiyle oynanan bir oyundur.

İddaa, oyunculara şu ana dek 183 adet yabancı lig ve kupa maçlarından seçim yapabilme imkânı tanımıştır. Türk sporseverlerin istekleri ön planda tutularak hemen hemen bütün yabancı ülke lig maçları ile Avrupa Kupaları, UEFA, Şampiyonlar Ligi maçları da oyunlara eklenmiştir.

Şans oyunlarından farkı bilgi ve birikime dayanmasıdır. İddaa'nın yurt dışındaki benzer oyunlardan en büyük farkı ise, oynanan oyunlardan kazanılacak paranın kamuya kaynak olarak sağlıyor olmasıdır.