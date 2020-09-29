İdam cezası gelecek mi? İdam cezası ne zaman kaldırıldı? İdam cezası nedir?

2004 yılında tamamen kaldırılan idam cezası, son yıllarda gündemden düşmeyen konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. TBMM'de sık sık görüşülen konulardan biri olan idam cezası hakkında merak edilenler haberimizde. İdam cezası gelecek mi? İdam cezası ne zaman kaldırıldı? İdam cezası nedir?

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından daha çok gündeme gelen idam cezası, TBMM'de bir kez daha gündeme geldi. 2004 yılında tamamen kaldırılan idam cezası, son yıllarda gündemden düşmeyen konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İdam cezası gelecek mi? İdam cezası ne zaman kaldırıldı? İdam cezası nedir?

İDAM CEZASI NEDİR?

Ölüm cezası veya idam cezası, devletin bir suça karşılık olarak suçu işleyen mahkûmun hayatına son vermesidir. Ölüm cezasına çarptırılan kişinin cezasının infaz edilmesine idam denir. Ölüm cezası suçu cezalandırmak ve siyasi ve dinî ihtilafları bastırmak amacıyla geçmişte çoğu toplum tarafından kullanılmıştır.

İDAM CEZASI NE ZAMAN KALDIRILDI?

Türkiye'de ölüm cezası, 1984'ten bu yana uygulanmamaktadır ve 2004'te kaldırılmıştır. Ölüm cezası önce 2001'de savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki suçlar için kaldırılmış, 3 Ağustos 2002'de "Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hâllerinde işlenmiş suçlar hariç" şartı ile kaldırılmıştır. 7 Mayıs 2004 tarihli 5170 sayılı kanun ile anayasadan ölüm cezaları ile ilgili maddeler çıkarılmış, 14 Temmuz 2004 tarihli 5218 sayılı kanunla Türk Ceza Kanunu'ndan ölüm cezaları ile ilgili maddeler çıkarılmış, böylece ölüm cezası Türk Hukuku'ndan tamamen kaldırılmıştır.

İDAM CEZASI GELECEK Mİ?

İdam cezası gündemden düşmeyen konulardan biri olarak karşımıza çıkmakta. İdam cezasının gelmesini isteyen tarafların olmasının dışında karşı olanlar da vardır.

Anayasa hukukçuları idam cezasının yeniden getirilmesi için Anayasa değişikliği yapılması gerektiğini ve bunun da kolay görünmediğini belirtti. Böyle bir değişiklik yapılsa bile, Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası sözleşmeler dikkate alındığında sonuçlarının ağır olacağını ifade eden hukukçular, durumu şu şekilde açıklıyor:

"Türkiye, idam cezasını, tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) mekanizması çerçevesinde anayasadan çıkardı. AİHS 6 ve 13. No'lu protokolleri onaylayarak çıkarttı. Bu nedenle sadece anayasa ile sınırlı bir konu değil, aynı zamanda AİHS sözleşmesi düzeyinde sonuçları olacak bir konu. Bu nedenle hukuken idam cezasının geri getirilmesi imkânsız olmasa da çok zor. Çünkü Türkiye'nin insan hakları alanındaki kazanımları, idam cezasının getirilmesini imkânsızlaştırıyor. Ama esasen, kadın- erkek eşitliği, yani cinsiyet eşitliği konusunda izlenmesi gereken politika, alınması gereken önlemler yerine öldüreni idam etmek şeklinde bir tür açık öç alma duygusuyla gündeme getirilen yaklaşımlar sonuç vermez. Kadın erkek eşitliği temelinde yapılması gereken politikalardan bizi uzaklaştırır. Üçüncü olumsuz tarafı ise idam cezasının getirilmesinin; Türkiye'nin iade beklentisinde olduğu birçok darbeci suça bulaşmış kişilerin de iadesini engeller. Çünkü hukukta şöyle bir kural var, daha ağır ceza, idam cezası öngörülmüşse, iade edecek devlet iadeden kaçınır. Burada böyle bir tehlikeyle de Türkiye karşı karşıya kalabilir."

HANGİ PARTİLER İDAM CEZASINI DESTEKLİYOR?

İdam konusunda muhalefet partileri içinde dikkat çekici noktalardan biri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Meral Akşener, idam cezası gelirse imzalarım diyerek tarafını belirtti. Özellikle kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlara gelebilecek idam cezasını savundu.

MHP, terör suçları için idam cezasını savunuyor. İdam cezasının "savaş ve çok yakın savaş hallerinde işlenmiş suçlar hariç" olmak üzere yasayla kaldırıldığı 2002'de, koalisyon hükümeti ortağı olmasına karşın, idam cezasının kaldırılmasına karşı olduğu bilinen MHP, doğrudan destek veren parti.