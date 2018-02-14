İcra ve İflas Kanunu Adalet Komisyonunda Kabul Edildi (5)

Türk Ticaret Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, ticari davaların süratle görüşülüp, karara bağlanması amacıyla miktar veya değeri 100 bin Türk Lirası'nın altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulleri uygulanacak.



İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, konkordatoda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden binde 2,27, yapılandırma sonunda rehinli alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden binde 1,13 oranında harç alınacak.



Tasarıyla Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda değişiklik yapılarak, tahkim yargılamalarında nihai karara karşı açılacak iptal davalarında "bölge adliye mahkemeleri" görevli olacak.

Tahkim yargılaması sürerken mahkeme kararına ihtiyaç duyulan konularda ise uyuşmazlığın niteliğine göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemeleri yetkilendiriliyor.

Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda asliye hukuk mahkemelerine verilen görev ve yetkiler, uyuşmazlığın konusuna göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemeleri tarafından da kullanılacak.



Basit yargılama usulüne tabi davalarda bilirkişi süresi 2 ay



Tasarıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, makul sürede yargılamaların tamamlanması amacıyla basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde bilirkişinin görev süresi 2 ay olarak uygulanacak.

2 aylık süre hem asıl süre hem de uzatma süresi bakımından geçerli olacak.

Tahkim yargılamalarında, mahkemenin yapacağı işlerde görevli ve yetkili mahkeme, konusuna göre tahkim yeri asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemeleri olacak.

Tahkim yerinin belirlenmediği hallerde ise görevli mahkeme, konusuna göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemesi, yetkili mahkeme ise davalının Türkiye'deki yerleşim yeri, oturduğu yer veya iş yeri mahkemesi olarak belirlendi.

Tasarıyla Türk Ticaret Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, ticari davaların süratle görüşülüp, karara bağlanması amacıyla miktar veya değeri 100 bin Türk Lirası'nın altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulleri uygulanacak.



PTT'ye apostil şerhli belgeleri ilgililerine ulaştırma yetkisi



Tasarıya göre PTT, yetkili birimler tarafından onay şerhi (apostille) verilmiş yabancı resmi belgelerin ilgililere ulaştırılması, e-apostil şerhli belgelerin de elektronik ortamda ilgililere ulaştırılmasıyla yetkilendirilecek.



Buna göre PTT, e-apostil şerhli belge talebinin alınması, talep edenin kimlik teyidinin yapılması, hizmet bedelinin belirlenmesi ve tahsil edilmesi, yetkili makamlarca üretilen e-apostil şerhli belgelerin talep edene iletilmesi ve bu belgelerin teyidinin sorgulanması aşamalarında hizmet verecek. Ancak PTT aracılık hizmetlerini ifa ederken, resmi belgelerin güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin korunması amacıyla e-apostil şerhli belgeleri kuracağı bir sisteme kaydettirmeyecek.

Görüşmelerden

Tasarının geneli üzerinde söz alan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, iflasın ertelemesi müessesinin artık bir nevi ölü kanuna dönüştüğünü belirterek, bu kurumun tasarı ile kaldırıldığını hatırlattı. Elektronik tebligata ilişkin kanun maddelerinde değişiklik yapılacağını söyleyen Özkaya, bazı avukatların henüz elektronik haberleşmeyi etkin kullanmasa da buna da kolaylıkla uyum sağlayacağını ifade etti. Özkaya, elektronik tebligat sayesinde, yargılamaların hızlı şekilde yapılacağını belirtti.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu da elektronik tebligatta zorunluluk kapsamı ve yürürlülük tarihinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz da Türkiye'de yatırım ortamıyla ilgili sorunlar bulunduğunu savunarak, bununla ilgili tedbirler alınması gerektiğine işaret etti. Tasarıyla iflas erteleme kurumunun kaldırıldığını anımsatan Yılmaz, bağımsız yargı ve adalete ilişkin bütünlüklü değerlendirmeler yapılmadan bu alanlarda yapılacak düzenlemelerin geri alınacağını ileri sürdü.

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ da yatırımın artması için yargının bağımsız olması gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmelerin ardından tasarı kabul edildi.



(Bitti)