İçişleri Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu - TOPRAĞA VERİLDİLER - Haberler
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İçişleri Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu - TOPRAĞA VERİLDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesinde, elektrik arızasını gidermek için giden ekibe ait aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının PKK'lı teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu şehit olan FEDAŞ çalışanları Emrullah Anşin (40) ve Ömer Faruk Kaya'nın...

BİNGÖL (DHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde, elektrik arızasını gidermek için giden ekibe ait aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının Pkk'lı teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu şehit olan FEDAŞ çalışanları Emrullah Anşin (40) ve Ömer Faruk Kaya'nın (31), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bingöl Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde otopsileri yapılan Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutları Hükümet Konağı önünde katafalka konuldu. Öz geçmişleri okunan Anşin'in 2'si kız, 2'si erkek 4 çocuk babası olduğu, Kaya'nın ise yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganının atıldığı törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Vali Vekili Fatih Kaya, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit işçilerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Şehitler, İl Müftü Yardımcısı Yunus Bolluk'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Bingöl kent mezarlığında toprağa verildi.

İçişleri Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu - TOPRAĞA VERİLDİLER

İçişleri Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu - TOPRAĞA VERİLDİLER

İçişleri Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu - TOPRAĞA VERİLDİLER

İçişleri Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu - TOPRAĞA VERİLDİLER
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Haber: İçişleri Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu - TOPRAĞA VERİLDİLER - Haberler
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