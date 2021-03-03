İçişleri Bakanlığından 81 ile korona tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderildi

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İçişleri Bakanlığından valiliklere Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderildi. 260 bin personelle yapılacak denetleme, Bakanlık tarafından yayınlanan 14 madde çerçevesinde yapılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kontrollü normalleşme döneminde 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçildiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Süleyman Soylu, "14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir. Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz" dedi.

FAALİYET KOLLUK KUVVETLERİNCE YÜRÜTÜLECEK

Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre, kolluk kuvvetlerince yürütülen faaliyetlere kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak.

İŞ YERLERİ DENETLENECEK

Denetimlerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki görüntü kayıtlarından yararlanılacak, tedbirlere aykırılık tespit edilirse yaptırım uygulanabilecek. Meslek odaları veya bunlara bağlı alt odaların üyelerinden oluşturulacak ekip, haftada en az bir kez üyelerinin iş yerlerini denetleyecek.

REHBERLİK ETKİNLİKLERİNDE

Dinamik Denetim Süreci'nde kolluk birimleri ve denetim ekipleri, rehberlik edici faaliyette bulunacak. Valilerce salgının seyrini etkileyen her türlü faktör analiz edilecek ve İl Salgın Risk Azaltma Planı ivedilikle hazırlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici