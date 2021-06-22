İçişleri Bakanlığı, Lev Aslan Dermen'e vatandaşlık verildiği iddiasını yalanladı

Türkiye'den kaçtıktan sonra ABD'de kara para aklama ve dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Ermeni ortağı Lev Aslan Dermen'in Türk vatandaşı olduğu iddiası, İçişlerİ Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Türkiye'de yükseliş hikayesi nedeniyle dikkat çeken ve gazeteci Veyis Ateş'le yaşadığı iddia edilen para diyaloğu nedeniyle gündemden düşmeyen iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da gözaltına alınmıştı. Hakkında kara para ve dolandırıcılık iddiaları bulunan Korkmaz için hazırlanan iddianamede 225 yıl hapis istendi.

"ORTAĞINA TÜRK VATANDAŞLIĞI VERİLDİ" İDDİASI

Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı olduğu belirtilen Lev Aslan Dermen hakkında da "Türk vatandaşı yapıldı" iddiası ortaya atıldı. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Korkmaz'ın Türk vatandaşı yapıldığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

"DEVAM EDEN VATANDAŞLIK BAŞVURUSU YOK"

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında yer alan ev Aslan Dermen(Levon Termendzhyan)'e Türk vatandaşlığı verildiği iddialarına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte; Manipülasyonlara yol açmamak amacıyla iddialara konu olan Lev Aslan Dermen ve Levon Termendzhyan) ad veya soyad bilgileri ile benzerlik ve harf içermesi yapılan sorgu sonucunda nüfus kütüklerinde herhangi bir kayıt tespit edilmemiş olup, ayrıca devam eden vatandaşlık başvurusunun da bulunmadığı anlaşılmamıştır"