İçişleri Bakanlığı, Lev Aslan Dermen'e vatandaşlık verildiği iddiasını yalanladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakanlığı, Lev Aslan Dermen'e vatandaşlık verildiği iddiasını yalanladı

Haberler.com - Haberler | Güncel

Türkiye'den kaçtıktan sonra ABD'de kara para aklama ve dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Ermeni ortağı Lev Aslan Dermen'in Türk vatandaşı olduğu iddiası, İçişlerİ Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Türkiye'de yükseliş hikayesi nedeniyle dikkat çeken ve gazeteci Veyis Ateş'le yaşadığı iddia edilen para diyaloğu nedeniyle gündemden düşmeyen iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da gözaltına alınmıştı. Hakkında kara para ve dolandırıcılık iddiaları bulunan Korkmaz için hazırlanan iddianamede 225 yıl hapis istendi.

"ORTAĞINA TÜRK VATANDAŞLIĞI VERİLDİ" İDDİASI

Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı olduğu belirtilen Lev Aslan Dermen hakkında da "Türk vatandaşı yapıldı" iddiası ortaya atıldı. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Korkmaz'ın Türk vatandaşı yapıldığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

"DEVAM EDEN VATANDAŞLIK BAŞVURUSU YOK"

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında yer alan ev Aslan Dermen(Levon Termendzhyan)'e Türk vatandaşlığı verildiği iddialarına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte; Manipülasyonlara yol açmamak amacıyla iddialara konu olan Lev Aslan Dermen ve Levon Termendzhyan) ad veya soyad bilgileri ile benzerlik ve harf içermesi yapılan sorgu sonucunda nüfus kütüklerinde herhangi bir kayıt tespit edilmemiş olup, ayrıca devam eden vatandaşlık başvurusunun da bulunmadığı anlaşılmamıştır"

İçişleri Bakanlığı, Lev Aslan Dermen'e vatandaşlık verildiği iddiasını yalanladı
İçişleri Bakanlığı, Lev Aslan Dermen'e vatandaşlık verildiği iddiasını yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Tuğba Coşkun Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Burak Elmas Okay Yokuşlu Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İçişleri Bakanlığı, Lev Aslan Dermen'e vatandaşlık verildiği iddiasını yalanladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 20:25:04. #1.16#

title