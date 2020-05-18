Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
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Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi

İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde Jandarma Komandolar tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte Çemçe grubunun tamamen yok edildiğini açıkladı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
18.05.2020 21:01 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:15

İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde 29-30 Nisan 2020 tarihlerinde Jandarma Komandolar tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte Çemçe grubunun tamamen yok edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütünce Çemçe bölgesini takviye etmek maksadıyla, 3 teröristin bölgeye geldiği istihbaratı üzerine; bugün bölgede başlatılan operasyonda Kars Kağızman Jandarma Komando Taburundan gönüllü timler oluşturulmuştur. Kars Kağızman Jandarma Komando Taburu'ndan 2'nci Jandarma Komando Bölük Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi de bölüğünden gönüllü 1 tim ile bu operasyona iştirak etmiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kahraman Yüzbaşımız ve personeli çatışma bölgesinde sık ağaçlık ve ağır coğrafi koşulların bulunduğu bölgede teröristlerin inlerine girmek suretiyle teröristleri, saklandıkları yerde tespit etmiştir. Çıkan çatışmada 3 terörist,silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Çatışmada Jandarma Yüzbaşı Ferhat ÇİFTÇİ ile 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup bölgeden helikopterle hemen hastaneye sevk edilmişlerdir. Kahraman personelimiz ÇİFTÇİ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı; yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Güncel Manşet

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