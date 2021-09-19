İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Haberler
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Sİ· İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta gerçekleştirilen İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Sİ· İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta gerçekleştirilen İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Soylu'ya, İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü binasında düzenlenen Sivas Güvenlik Toplantısı'na katılmadan önce Vali Salih Ayhan tarafından Sivas bıçağı hediye edildi.

Soylu, daha sonra toplantıya geçti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına, 197'ye gerilediğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına, 197'ye gerilediğini bildirdi.

 Bakan Soylu 'İlk kez' diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü

Bakan Soylu "İlk kez" diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü
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Haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Haberler
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