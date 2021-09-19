İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Sİ· İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta gerçekleştirilen İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Soylu'ya, İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü binasında düzenlenen Sivas Güvenlik Toplantısı'na katılmadan önce Vali Salih Ayhan tarafından Sivas bıçağı hediye edildi.

Soylu, daha sonra toplantıya geçti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı.