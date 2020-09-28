Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

28.09.2020 18:27 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:43
Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu paylaşımında ayrıca, "Diyarbakır Annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"İKİ ÖNEMLİ HABER" VAR DİYEREK DUYURDU

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki önemli haber: 1- Diyarbakır Annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor. 2- Kırmızı kategoride aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik... Avuç açma Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun..." ifadelerini kullandı.

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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