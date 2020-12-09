İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans yöntemiyle görüştüler
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans yöntemiyle görüştüler

09.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:11
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans yöntemiyle görüştüler

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans yöntemiyle görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 81 il valisiyle video konferans yöntemiyle görüştü. Vali Şentürk'ün yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Faruk Dirgen toplantıya katıldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Vali Şentürk, "İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler toplantısına katıldık. Yürütülen denetim faaliyetlerinin genel hatlarıyla değerlendirildiği toplantıya bizlerde katıldık" dedi. - BİLECİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans yöntemiyle görüştüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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