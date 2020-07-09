İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi'nde yaşanan patlamayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En ufak ihmal doğrultusunda gereği neyse yerine getirilecek. Bu işletmenin çalışma izni en kısa sürede iptal edilecek" dedi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasındaki malzemelerin sevkiyatı sırasında bir patlama daha yaşandı. Patlamada 3 jandarma personeli şehit olurken, biri ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Sakarya Valiliği'nde, Taşkısığı mahallesindeki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "Üretim ruhsatı olan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Acı kayıplarımız oldu. Hemen akabinde biz de buradayken adli ve idari soruşturmalar başladı. Bu ruhsatları veren takip eden Valimiz açısından bir taraftan başlatıldı. Akabinde arkadaşlarımız geldi ve çalışmaları başlatıldı. Hali hazırda bulunan patlayıcılar var. Onların oradan taşınması gerekirdi. Arkadaşlarımız bir araya geldiler ve patlayıcıların oradan taşınması ve bir yerde imha edilmesi hususuna karar aldılar. Pamitliler geldi ve onlar hem naklin hem imhanın bütün bu süreci sayın Savcılığımızın koordinatörlüğünde çalışmnalarına başladılar. Yaklaşık 16 tonluk bir patlayıcının taşınma hususunu değerlendirdiler. Bu güne kadar 15 ton patlayıcı 2 taş ocağına taşınıp imhasına başlanıldı." dedi.

Soylu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

3 JANDARMA ŞEHİT OLDU

"Maalesef bugün neredeyse söylediğim patlayıcıların bitmesine yakın yaklaşık 1.5 tonluk patlayıcı kalmıştı. Memleketimizi ve bizi üzen bir olayla karşı karşıya kaldık. 3 jandarma personelimiz şehit oldular. Onlara Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanede 6 yaralımız kaldı. 1'i aracı süren şoforümüz, 2'de jandarma personelimiz toplam 6 kişi hastanede tutuluyorlar.

HAVAİ FİŞEK FABRİKASI KAPATILIYOR

Ankara'da bir değerlendirmemiz olacaktı. Fakat bu olay olunca buraya intikal ettik. Bu patlama olduktan sonra da hep birlikte bir değerlendirme yaptık. Burada yaptığımız değerlendirme çerçevesinde bir kararı da kendi aramızda değerlendirdik. Özellikle can ve mal güvenliği açısından bu tip işletmelerin kurulumuyla alakalı tüzükle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu değerlendirmeleri aksettirdik. Kendileri de gereğinin yerine getirilmesini talimat verdiler. Arkadaşlarımız Valiliiğimiz askıya, ardından iptal işlemlerini gerçekleştirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da buradaki imar izninin iptalini gerçekleştirmiş olacak.

İHMAL VARSAGEREĞİ YERİNE GETİRİLECEK

Bizim için can kıymetlidir. Buradan kamuoyumuza da milletimize de ifade etmek isteriz ki; burada kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa gereği yerine getirilecektir. Özellikle bu konuda ihmali olanlarla ilgili tutuklama konusunda fabrika yöneticileri için yerine getirilmiştir. Tekrar Allah Rahmet eylesin milletimize geçmiş olsun.

Bu olaya özellikle başka bir bakış açısı var. O da şudur; bu saatten sonra taşımasının imhasının yapılmasını yapacak kişiler uzman kişilerdir. Başsavcılığımızın koordinatörlüğünde yürütülen bu olayda jandarma ekibimize bu görevi verdi. Patlama konusunda jandarmamız bu alanda en üst düzeydedir. Mayınların sınırlarda temizlenmesi, tüm patlamalarda jandarma ve emniyetimizin ekipleri vardır. Hangi yerde olursa olsun bu olaylar birinci tedbiri alma jandarma ve polisimizindir. Bu bölgede jandarma bölgesidir. İllaki biribirimize bir kabahat bulacaksak başka alanlarda bulabiliriz. Bu tip meselelerde kabahat bulmak bu dönemde olmaması gerekir. Hepimizin acısı var.

DEPODA NE KADAR PATLAYICI VAR?

Burada 2 türlü paylayıcı var. Biri depolarda bulunan patlayıcılar. Bir ortalama ağırlık olarak belirtilen 16,5 ton patlayıcının 15 tonu patlatılmıştı. Geriye kalan 1,5 tonu patlatılacaktı fakat böyle bir olay oldu. Bu kadar büyük patlayıcıların olduğu bir alanda neyi nasıl imha edeceksiniz? Olayın yerine görmeden, olayın etkisinin nasıl ceyran edeceğini değerlendirmeden bir takım dayanağı olmayan tespitlerde, en kötüsü de kamuyounun yanıltıcı bilgiler vermek yanlış. Oradaki eksiklikleri de belirtecek olarak adli idari soruşturmadır. Yerinde patlatılmasının daha kötü sonuçlar doğuracağı değerlendirmesi sonucu bu çalışma yapılmıştır."