İçişleri Bakanı Soylu: "Şimdi başka bir kumpası Türkiye'nin üzerine getirmeye çalışıyorlar"

"Bu tezgahı kuran Kılıçdaroğlu'dur"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi başka bir kumpası Türkiye'nin üzerine getirmeye çalışıyorlar. Bunları sizinle paylaşmak zorundayım. Benim görevim yangın olduğu zaman yangını söndürmek değildir. Benim görevim olay olmadan önce tedbir almaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alemdağ Caddesi üzerinde yaptığı mitingde Ümraniyelilere seslendi. Mitinge Soylu'nun yanısıra AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, MHP Ümraniye İlçe Başkanı Adnan Çakır da katıldı. Otobüsün üzerinden vatandaşlara seslenen Soylu, son yıllarda Türkiye'nin başta siyasi ve ekonomik olmak üzere çok sayıda saldırıya uğradığını hatırlatarak, "Eğer bu olmasaydı Türkiye bambaşka bir durumda olacaktı. Bunu çok net söylüyorum çok farklı bir noktada olacaktı. Biz güçlü olmalıyız, biz kudretli olmalıyız, biz kuvvetli olmalıyız. Biz 3 bin dolardan 10 bin dolara çıktık diye geçmişimizi unutamayız. Sorumluluklarımızı unutamayız. İnancımızı unutamayız. Medeniyetimizi, milletimizi unutamayız. Tarihimizi unutamayız. Bizi yukarıdan aşağıya etrafımızdaki ülkelerin tamamına bakın Allah'ınızı severseniz. Pakistan'dan Afganistan'a kadar, Irak'tan İran'a kadar, Suriye'ye kadar, Libya'ya kadar her yeri karıştırdılar. Etrafımızdaki tüm coğrafyayı ateş çemberine çevirdiler. En son Yeni Zelanda'da yaptıkları tahriklerle İslam düşmanlığı ile beraber en sonunda yaptıkları olayları çok net bir şekilde görüyoruz. Nereye salınırlarsa salınsınlar bunu sağlayan Batı'dır. Batı'nın İslam'a karşı, bu coğrafyaya karşı aşırı kinci politikaları, düşmancı politikalarıdır. Onun için biz güçlü olmalıyız" şeklinde konuştu.

"Başka bir kumpas kuruyorlar"

AK Parti'nin karşısında duran ittifakın bir kumpas peşinde olduğunu ileri süren Soylu, "Şimdi başka bir kumpası Türkiye'nin üzerine getirmeye çalışıyorlar. Bunları sizinle paylaşmak zorundayım. Benim görevim yangın olduğu zaman yangını söndürmek değildir. Benim görevim olay olmadan önce tedbir almaktır. Bugün yaptığımızın tamamı da böyledir. Biz 94 tane Doğu ve Güneydoğu'da belediyeyi görevden aldık. Niçin aldık. Terör örgütlerine yardım etmesinler diye. Para yardımlarında bulunmasınlar, adam göndermesinler, araç göndermesinler, onlara moral vermesinler diye. Yaptığımız bu. Sadece onu mu yaptık, hayır. İki yılda 10 katrilyon liralık uyuşturucu yakaladık. Onların önemli bir bölümü terör örgütüne gidecekti. Sadece öyle mi? Türkiye'nin en büyük dertlerinden biri Doğu ve Güneydoğu'dan gelen kaçak sigaraydı. Yüzde 21,5'den yüzde 1,5' düşürdük. Tam üç tane gelir kalemlerini, PKK'nın şah damarını kestik" ifadelerini

kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama şimdi yeni bir oyun kuruyorlar. Kurdukları oyun şudur. Önümüzdeki dönemde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Şimdi tam 4,5 yıl Türkiye rahat rahat önümüzdeki seçim döneminde yarınlara güçlü bir adım atacak. Geçtiğimiz 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü nasıl burnumuzdan getirmişlerse, şimdi 4,5 yıl için yeni bir tezgah hazırlıyorlar. 299 tane HDP'li ile PKK iltisaklıyı İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere bütün büyükşehirlerde belediye meclislerine yazdılar. Dertleri ne biliyor musunuz. Siz bizim 94 tane belediyemizi alırsınız ha. Şimdi CHP'nin, Saadet Partisi'nin, İYİ Parti'nin altında büyükşehirlere sızalım da siz görün dünyanın kaç bucak olacağını. Bu tezgahı kuran Kılıçdaroğlu'dur. Önümüzdeki 4,5 yıl Türkiye'yi huzursuz etmek için, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını engellemek için yapacakları çok nettir. Ben çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyim. Demin dedim ya benim görevim olayları önceden görmektir, yangını söndürmek değil. Yangını itfaiye söndürüyor. Yangın olduktan sonra ben ne yapayım. Onun için bugün Doğu ve Güneydoğu'da bir kardeşiniz olarak söylüyorum, onların burunlarını çıkartmıyoruz, burunlarını. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yepyeni bir sürece girdik. Aynen burada da gelecekte ne yapacaklarını tecrübelerimizle birlikte görerek sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yapacakları şudur. Ümraniye'de, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de şunu gerçekleştirecekler. Diyecekler ki, Allah muhafaza bir şehidimiz geldi. Belediye meclisi toplanacak diyecek ki, bu şehidimizin ismini şu sokağa verelim. Bunlar da oradan çıkacak diyecekler ki, verelim verelim ama bizim de şurada bir teröristimiz gitmişti, onun da ismini şu sokağa verelim. Belediye meclisleri, hem büyükşehirlerin hem de ilçelerin, öyle TBMM'deki gibi değildir ha. TBMM'de bir hır gür olur, oturur. Belediye meclislerinde Allah muhafaza öyle bir fitne tohumu ekecekler ki, bu ülkede her yeri, bütün büyükşehirleri karıştıracaklar. Ben gelen tehdidi görüyorum. Ondan sonra Doğu ve Güneydoğu'yu daha fazla şımartıp, oradaki vatandaşlarımıza, kardeşlerimize daha büyük bir baskı ortaya koyacaklar."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının ardından AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım'ı tanıtarak, destek istedi.

Kaynak: İHA