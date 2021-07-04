İçişleri Bakanı Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te yapımı tamamlanarak hizmete açılan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te yapımı tamamlanarak hizmete açılan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Gazitepe Üs Bölgesi'ndeki güvenlik toplantısının ardından helikopterle il merkezine dönen Bakan Soylu, yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile Beşminare Mahallesi'ndeki 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

Vali Çağatay'dan merkez hakkında bilgi alan Bakan Soylu, personel ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra aynı binada yer alan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) geçerek incelemelerde bulunan Bakan Soylu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu, merkeze gelişinde karşılaştığı çocuklara oyuncak hediye ederek çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Bitlis'teki temaslarının ardından Bakan Soylu, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gitmek üzere helikopterle kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız