İçişleri Bakanı Soylu, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampı ziyaret etti

COX'S İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde bulunan kampta Arakanlı Müslümanlarla görüştü.

Soylu, kamp alanındaki Türk Sahra Hastanesi'nin açılışının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığınca Arakanlı Müslümanlar için yapılan bambu evleri inceledi.

Burada Arakanlı Müslümanlarla görüşen Soylu, Arakanlı gençlerin oynadığı ayak tenisi maçını izledi. Türkiye Diyanet Vakfınca kamp alanında kurulan dikiş ve sabun atölyelerinde incelemede bulunan Soylu, Türk Tepesi olarak adlandırılan bölgedeki Türk Kızılayı Toplum Merkezinde eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

Soylu, burada eğitim alan çocuklarla sohbet etti. Resim yapan Arakanlı kız çocuğu, Bakan Soylu'nun "Ne çiziyorsun?" sorusuna, "Kendi barakamızın resmini yapıyorum." yanıtını verdi. Bunun üzerine Bakan Soylu, "Güzel olmuş." dedi.

Soylu, daha sonra TİKA temsilciliğinin bulunduğu bölgede de incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu'ya, eşi Hamidiye Soylu, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Muhammed Enamur Rahman, AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri eşlik etti.