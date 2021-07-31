İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Mersin Aydıncık'taki yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu
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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Mersin Aydıncık'taki yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Mersin Aydıncık'taki yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Politika

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İnce kent protokolüyle ilçeye bağlı Yağrat mevkisinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnce, yangının söndürülmesi için devletin ve hükümetin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti.

Yangın müdahale ekipleriyle de bir araya gelen İnce, ekiplere fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce daha sonra Aydıncık İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen "Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"na başkanlık etti.

Toplantıya Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun yanı sıra, kaymakamlar, bölge müdürleri, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları katıldı.

AFAD başta olmak üzere yangın alanında aktif görev alan kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda yangınların son durumu değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Yardımcısı İnce, toplantının ardından yerinde incelemelerde bulunmak üzere Silifke ilçesindeki yangın bölgesine geçti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Mersin Aydıncık'taki yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Mersin Aydıncık'taki yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Mersin Aydıncık'taki yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu - Haberler
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