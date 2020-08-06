İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, deprem bölgesinde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremde ağır hasar gören binaların bir an önce yıkılıp, hemen kaldırılması gerektiğini, bu konuda geri adım atmayacaklarını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremde ağır hasar gören binaların bir an önce yıkılıp, hemen kaldırılması gerektiğini, bu konuda geri adım atmayacaklarını söyledi.

Çataklı, beraberindeki Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Pütürge Kaymakamı Barbaros Akbulak, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ve diğer ilgililerle merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremin etkili olduğu Tepehan Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Çataklı, vatandaşlara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sabah valilikte depremle ilgili geniş bir durum değerlendirmesi yaptıklarını anlatan Çataklı, gerek afetin ilk anında hemen müdahale edilmesinde gerekse arkasından geçici konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi noktası süreçlerinde muhtarlar dahil herkesin yoğun gayret sarf ettiğini söyledi.

Çataklı, bu tür süreçlerin el birliğiyle omuz omuza verilerek yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Gelinen aşamada bizce 'afetin son aşaması' diye değerlendirdiğimiz kalıcı konutların inşası ve insanlarımızın oraya geçişinin sağlanarak artık hayatın bütünüyle normalleşmesi safhasına geldik. Hasar tespitleri bakamından bir ilçemiz hariç tamamı kesinleşmiş durumda. Bir ilçemizde de askıda ve itirazlar bekleniyor, kısa süre içerisinde de onlar tamamlanacak. Bundan sonraki süreç esasen şöyle bir durum var, listeler kesinleştikten sonra hak sahipliği için başvuruların alınıp onların değerlendirilip hak sahipliğinin kesinleştirilip, arkasından da yer tespitlerinin yapılması aşaması var. Bireysel olarak yapılacak yerlerde yer tespiti noktasında zorluklar var. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre, aslında hak sahipliği bakımından oldukça iyi bir aşamaya gelmişiz. Onların kesinleştirilip yani imzalatılıp yer seçimlerinin resmi olarak başlaması konusunda bir yavaşlama olduğunu gördük."

Konuyla ilgili arkadaşlarıyla görüştüğünü aktaran Çataklı, "Çarşamba gününe kadar, şu ana kadar hak sahipliği kesinleşmiş olanların bütün resmi süreçlerini bitirip çarşamba günü itibarıyla listeler şu ana kadar hak sahipliği kesinleşenleri için söylüyorum, tamamlanıp sürecin tamamını beklemeksizin perşembe günü itibariyle onların resmi yer seçim işlemlerini yapmalarını talimatlandırdım. Ankara'dan da bir daire başkanımız da geliyor, başlarında olacak. Valimizin koordinesinde bu işi olabildiğince şu ana kadarki olanların resmi sürecini başlatacağız. Hazır olanların önüne açalım ki bir taraftan da TOKİ yol alabilsin. Arkadan diğer müracaatlar oldukça onların işlemlerini bitirerek yolumuza devam edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Çataklı, hisseli yerler konusunun önemli bir mesele olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O konuyla ilgili sayın vekilim söyledi, özellikle sosyal konutla çözme meselesi bir de bunun bir kısma farklı seçenekler de olabilir. Biraz zaman kaybına yol açabilir, kamulaştırma ve benzeri yöntemler de bunun için değerlendirilebilir. Onları da arkadaşlarımızı dinledikten sonra değerlendireceğiz. Ağır hasarlı binaların bir an önce yıkılıp, hemen kaldırılması lazım bunun hiçbir telafisi yok. Bunda geri adım atmayacağız. Zaten birçok alanda bu süreçleri de beklemeksizin konutları da yapmaya başladık. TOKİ'ye AFAD olarak gerekli bildirimlerde bulunduk TOKİ çalışmalarını yürütüyor biz hak sahipliği ve diğer süreçler bitirdiğimiz zaman onları örtüştüreceğiz, böylece zamanı iyi kullanmış olacağız."

Çataklı, daha sonra muhtar ve vatandaşların sorularını cevapladı.

Kaynak: AA