İçişleri: 5 sivili şehit eden terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri: 5 sivili şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: 5 sivili şehit eden terörist etkisiz hale getirildiİÇİŞLERİ Bakanlığı, 5 sivili şehit eden 'Alişer' kod adlı terörist Osman Durmuş'un, Şırnak-Silopi Cudi Dağı bölgesinde başlatılan 'Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

14.07.2020 16:44 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:50

İçişleri: 5 sivili şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 5 sivili şehit eden 'Alişer' kod adlı terörist Osman Durmuş'un, Şırnak-Silopi Cudi Dağı bölgesinde başlatılan 'Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Silopi Cudi Dağı bölgesinde, 102 timle başlatılan 'Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu'nda bölgede icra edilen tarama-arama faaliyeti esnasında çıkan çatışmada 'Alişer' kod adlı Osman Durmuş, NEA-15 piyade tüfeği ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu teröristin; 14 Nisan'da Şure Tepe güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 sivil vatandaşın ve 17 Haziran'da Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 sivil vatandaşın, EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenmiştir. Operasyonda çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı bulunarak imha edilmiştir. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

İçişleri: 5 sivili şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA

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