İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atan Covid-19 şüphelisi serbest bırakıldı
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İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atan Covid-19 şüphelisi serbest bırakıldı

16.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:15

Gaziantep'te görevli aile hekimi Fulya Özçelik'e önce saldırıp ardından içine tükürdüğü suyu üzerine döken korona virüs şüphelisi hasta, adli kontrol şartıyla doktorun ve çalıştığı merkezin 50 metre yakınına yaklaşamaması koşuluyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te görevli aile hekimi Fulya Özçelik'e önce saldırıp ardından içine tükürdüğü suyu üzerine döken korona virüs şüphelisi hasta, adli kontrol şartıyla doktorun ve çalıştığı merkezin 50 metre yakınına yaklaşamaması koşuluyla serbest bırakıldı.

Şahinbey ilçesinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Onur Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Aile Hekimi Fulya Özçelik, Covid-19 şüphelisi hasta tarafından görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Zanlı Cesim Ö., doktor Fulya Özçelik'ten geçmişe dönük rapor istedi. Özçelik, yasal olmadığını söyleyip raporu hazırlamayınca Cesim Ö., doktora saldırıp darp etmeye çalıştı. Gelen sesler üzerine merkezdeki diğer sağlık çalışanları engelledi. Doktor Özçelik kendisine tehditler savuran Cesim Ö.'ye sakinleşmesi için su ikram etti. Öfkeli şahıs Cesim Ö., "Sizden ve tüm doktorlardan nefret ediyorum" dedikten sonra içine tükürdüğü suyu Özçelik'in üzerine serpti. Bu hareket üzerine Özçelik hayatının şokunu yaşarken, sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. 25 Aralık Polis Merkezi'nde bir gün gözaltında kalan Cesim Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkan Cesim Ö. adli kontrol ile doktor Özçelik ve sağlık merkezine 50 metreden fazla yaklaşamaması şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Cesim Ö.'nün korona virüs testinin negatif çıktığı ancak korona virüs şüphesinin devam ettiği öğrenildi.

(Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)

İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atan Covid-19 şüphelisi serbest bırakıldı
İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atan Covid-19 şüphelisi serbest bırakıldı
İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atan Covid-19 şüphelisi serbest bırakıldı
İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atan Covid-19 şüphelisi serbest bırakıldı
İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atan Covid-19 şüphelisi serbest bırakıldı
İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atan Covid-19 şüphelisi serbest bırakıldı
İçine tükürdüğü suyu doktorun üzerine atan Covid-19 şüphelisi serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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