İçine kamyon sığan su tüneli projesinde iç kaplama işi tamamlandı
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İçine kamyon sığan su tüneli projesinde iç kaplama işi tamamlandı

06.01.2021 16:54 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:59
İçine kamyon sığan su tüneli projesinde iç kaplama işi tamamlandı

BOLU'da, 4 yıldır yapımı süren ve kentin su ihtiyacını büyük ölçüde giderecek olan 3 bin 635 metrelik Karadere Tüneli'nde iç beton kaplama işi tamamlandı.

BOLU'da, 4 yıldır yapımı süren ve kentin su ihtiyacını büyük ölçüde giderecek olan 3 bin 635 metrelik Karadere Tüneli'nde iç beton kaplama işi tamamlandı. Devlet Su İşleri ile Bolu Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında saniyede 293 litre su kaynağı, içine kamyon sığan tünelle, şehir şebekesine kazandırılmış olacak.

Kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Yedigöller Milli Parkı bölgesinde bulunan Karadere suyunun Bolu'ya kazandırılması için başlatılan tünel çalışmalarında 3 bin 635 metre uzunluğundaki tünelin iç beton kaplama işi Bolu Belediyesi tarafından tamamlandı. Devlet Su İşleri'nin de çalışmaları sonucu projenin 2021 yılının temmuz ayında tamamlanması bekleniyor. 2016 yılının mayıs ayında ilk kazma vurulan projenin tamamlanmasıyla saniyede 293 litre su kaynağı, şehir şebekesine kazandırılmış olacak. Karadere tünelinin, yapımı süren Çele Barajı projesi ile birleştirilmesiyle kentin su ihtiyacının büyük bölümü karşılanmış olacak. Bugüne kadar 54 milyon TL harcanan projeye, 15 milyon TL'lik daha harcama yapılması bekleniyor.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 8 Ocak Cuma günü Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile birlikte açılış yapacaklarını ifade ederek, "Karadere Tüneli'nin iç kaplama işi 4 Ocak Pazartesi itibariyle tamamlandı. Törenle Karadere Tüneli'ni hizmete açmış olacağız. Bundan sonraki aşamada DSİ bir regülatör yapacak. Zaten hatların da 16 kilometrelik önemli bir kısmı döşendi. Bizim tüneli bitirmemiz şu açıdan önemli; borunun 3,7 kilometresi tünelin içinden geçecek regülatörden çıkarak bizim temiz su arıtma hattımıza gelecek. DSİ de aynı şekilde hızlı hareket etmeye devam ederse yaz aylarında Karadere sularını temiz su arıtma aracılığıyla Bolu'ya vermeye başlayabileceğiz" dedi.


İçine kamyon sığan su tüneli projesinde iç kaplama işi tamamlandı
İçine kamyon sığan su tüneli projesinde iç kaplama işi tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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