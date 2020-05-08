İçi su dolu kuyuya düşerek mahsur kalan yavru kedi operasyonla kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçi su dolu kuyuya düşerek mahsur kalan yavru kedi operasyonla kurtarıldı

İçi su dolu kuyuya düşerek mahsur kalan yavru kedi operasyonla kurtarıldı
08.05.2020 05:11 | Son Güncelleme: 08.05.2020 05:11

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 10 metre derinliğindeki içi su dolu kuyuya düşerek mahsur kalan yavru kedi için seferber olundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 10 metre derinliğindeki içi su dolu kuyuya düşerek mahsur kalan yavru kedi için seferber olundu. Muğla 911 Arama ve Kurtarma ekibinin yaklaşık 2 saat süren mücadesi ile kurtarılan ve görevlilerin 'Çukur' adını verdiği kedi, kontrolden geçirilmek üzere veterinere götürüldü. 

Dün gece Bitez Mahallesi 1991 sokakta bulunan içi su dolu kuyudan sesi sesi duyan mahalle sakinleri durumu Muğla 911 Arama ve Kurtarma ekibine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 metre derinliğinde ve içi su dolu kuyuya halat ile inen kurtarma ekibi üyesi, derin bir oyuk bulunan kuyuda bir süre yavru kediye ulaşmaya çalıştı. Bağlı bulunduğu halat üzerinde rahat hareket edemeyen görevli, korku içinde kendisinden uzaklaşan kediyi yakalayamadı.

KURTARILAN KEDİYE 'ÇUKUR' ADI VERİLDİArama ve kurtarma görevlisi kediyi yakalayabilmek için mücadele verirken bu sırada bir vatandaş, görevlinin daha çalışabillmesi için şişme bot getirdi. Bir kez daha şişme bot ile kuyuya inen görevli yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kediyi yakalayarak kafese koydu. Kafesi halat yardımıyla yukarıya çeken ekipler, ıslanan kediye peynir ve süt verdi. Uzun süre kuyuda mahsur kaldığı anlaşılan kedi, Belediye ekipleri tarafından Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Tedavi altına alınan ve sağlık durumu iyi olan kediye 'Çukur' ismi verildi. Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata, uzun süredir kuyuda mahsur kaldığı öğrenilen kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Mahalle sakini Mehmet beyden gelen ihbar üzerine kuyuda bulunan yavru kedi için geldik. Elimizdeki tüm imkanlarla sağ olarak çıkardık kediyi. Şimdi petbulance ile kontrole göndereceğiz" ifadelerini kullandı.Kediyi teslim alan Belediye Veteriner İşleri Müdürü Onur Çevik, "Ekiplerin yardımıyla kedi kurtarıldı. Kediyi Veteriner İşleri Müdürlüğümüze götüreceğiz. Kliniğimizde veteriner hekimlerimizin yardımıyla bakımlarını yapacağız. Kendisini iyileştirdikten sonra kısırlaştırma operasyonunu yapacağız ve bir hayvan sevenimize sahiplendireceğiz. Bundan sonra bize emanet." dedi.

Öte yandan kedinin arama ve kurtarma çalışmaları Go pro kamerası ile görüntülendi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Haberler
Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi Haberler
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun...
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Ömer Çelik Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Ersun Yanal Loris Karius Bülent Uygun Lionel Messi
Daha Fazla Mayıs Karar Bursa Futbol
Şu an buradasınız: İçi su dolu kuyuya düşerek mahsur kalan yavru kedi operasyonla kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 05:36:20. #1.14#
title