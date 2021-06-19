İçerisinde 2 bin yıldır sıcak su akan tarihi hamam ziyarete açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçerisinde 2 bin yıldır sıcak su akan tarihi hamam ziyarete açılacak

İçerisinde 2 bin yıldır sıcak su akan tarihi hamam ziyarete açılacak
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki, 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nın ziyarete açılması için çalışma başlatıldı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki, 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nın ziyarete açılması için çalışma başlatıldı.

Kayseri'de yaşayan Roma kralının amansız bir hastalığa yakalanan kızının burada iyileşip ayağa kalktığına inanılan Roma Hamamı kalıntıları ve havuzları, 2014 yılında Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce başlatılan kazı sonrası gün yüzüne çıkarıldı.

Mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan şifalı suyu ile ilgi çeken hamam çevresinde, 3 yıl aradan sonra Yozgat Müze Müdürlüğü başkanlığında yeniden temizlik ve kazı çalışması başlatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çİftçi, AA muhabirine, 2 bin yıllık tarihi bulunan Sarıkaya Roma Hamamı'nın dünyanın ilk termal tedavi merkezlerinden biri olarak bilindiğini söyledi.

Çiftçi, 2014 yılında başlayan kazı çalışmalarının 2018'e kadar devam ettiğini anlatarak, "Roma Hamamı 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı. 2018 yılından bu yana kazı yapılmıyordu. Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla yeni bir projelendirme yapıldı. Alanımız 2021 yılı sonunda ören yeri olarak turizme açılacak." dedi.

İki bina yıkılıp turist karşılama merkezi yapılacak

Proje kapsamında gezi ve fotoğraf çekim alanları oluşturulacağını, ışıklandırma ve çevre istinat duvarı yapılacağını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Turistler buraya geldiğinde Sarıkaya Roma Hamamı'nı rahatlıkla ziyaret edebilsinler istiyoruz. Burası tarihteki önemli noktalardan biri. Dünyada içerisinde sıcak su kaynağı olan iki yer var. Birisi İngiltere'de, diğeri ise Yozgat Sarıkaya Roma Hamamı. Biz istiyoruz ki insanlar Sarıkaya Roma Hamamı'nda canlı su kaynağını görsünler, yaklaşık iki bin yıldır derecesi dahi değişmeden çıkan bu sudan faydalansınlar, hem dokuna bilsinler hem de tarihi yaşasınlar."

Çiftçi, alanda yıkılacak iki binanın yerine turist karşılama merkezi yapılacağını vurgulayarak, "Müze müdürlüğümüz başkanlığında, Sarıkaya Belediyesi ve kaymakamlığın destekleriyle kazı çalışmalarına başladık. Kazılacak alanlarla ilgili altyapı çalışmalarına da başlandı. Projenin içerisinde yer alan çalışmalarla beraber burasını turizme kazandırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe esnafından Ayhan Yıldırım da kazı çalışmasının yeniden başlamasına çok sevindiklerini belirterek, "Buranın bir benzerinin de İngiltere'de olduğunu biliyoruz. Buraya dünyanın her yerinden turist gelmesi bizim için çok güzel olacak." dedi.

Tarihi eser önünde arkadaşıyla fotoğraf çektiren İsmail Durmaz, Boğazlıyan ilçesinden geldiğini ve İstanbul'da eğitim gördüğünü dile getirerek, bölgede çalışmaların yeniden başlamasına sevindiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Hülya Avşar Tuğba Coşkun Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Mert Müldür Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İçerisinde 2 bin yıldır sıcak su akan tarihi hamam ziyarete açılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 13:33:06. #1.15#

title