İç çamaşırında uyuşturucu ve hassas teraziyle yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İç çamaşırında uyuşturucu ve hassas teraziyle yakalandı

28.10.2020 12:13 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:22
İç çamaşırında uyuşturucu ve hassas teraziyle yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iç çamaşırında uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilen kadın tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iç çamaşırında uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilen kadın tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan N.N. isimli kadının detaylı aramasında 4,41 gram metamfetamin uyuşturucu madde ve sütyeninin içerisinde uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğine götürülen şüphelilerden bir tanesi yapılan işlemlerin ardından polis merkezinden serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen N.N., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İç çamaşırında uyuşturucu ve hassas teraziyle yakalandı
İç çamaşırında uyuşturucu ve hassas teraziyle yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Aslı Enver Eser Yenenler Hakan Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Babel Fatih Terim Serdar Aziz Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Hatay Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İç çamaşırında uyuşturucu ve hassas teraziyle yakalandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 14:50:13. #1.15#
title