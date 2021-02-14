İç Anadolu'da çiçekçiler "14 Şubat Sevgililer Günü"nde yoğun mesai harcıyor
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İç Anadolu'da çiçekçiler "14 Şubat Sevgililer Günü"nde yoğun mesai harcıyor

14.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:37

Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçilerde, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçilerde, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Sivas'ta siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcayan çiçekçiler, hazırladıkları buketleri müşterilerin adreslerine teslim ediyor.

İstisna kapsamında olanlar ise önceden verdikleri siparişleri çiçekçilerden alabiliyor.

Kent merkezindeki çiçekçilerden Ebubekir Dilmen, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kısıtlamadan muaf tutulmalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Kovid-19 sürecinde telefonla ve sosyal medyadan sipariş aldıklarını anlatan Dilmen, "Bu süreçte işlerimiz biraz düştü ama telefonla veya sosyal medyadan siparişlerimiz arttı. Sevgililer Günü'nde de kısıtlama kapsamında olanlar bize sosyal medya aracılığıyla ulaşıyor ve çiçeklerini evlerine kadar götürüyoruz. Evi iş yerimize yakın olan vatandaşlar ile kısıtlamadan muaf olanlar ise gelip buradan alışverişini yapabiliyor." diye konuştu.

İç Anadolu'da çiçekçiler '14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğun mesai harcıyor
İç Anadolu'da çiçekçiler '14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğun mesai harcıyor
İç Anadolu'da çiçekçiler '14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğun mesai harcıyor
İç Anadolu'da çiçekçiler '14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğun mesai harcıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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