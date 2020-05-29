İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için sağanak uyarısı Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da akşama kadar yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklığın 3 ila 5 derece düşeceği illerde, rüzgar genellikle kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Kaynak: AA