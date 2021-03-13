İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi

22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsüyle ilgili karar verildi

'İbo Show' programı ile 9 yıl sonra sevenleriyle buluşan İbrahim Tatlıses, yine imaj değiştirdi. Geçtiğimiz günlerde saç rengi yüzünden sosyal medyanın diline düşen ve "Boya saçımda fazla kaldı" açıklaması yapan İbrahim Tatlıses, bu kez de saçlarını ve bıyığını beyaza boyattı.