İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'a gitti!
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, "İbo Show" programında kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karayaka ile evlendiğini açıklamıştı.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, "İbo Show" programında kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karayaka ile evlendiğini açıklamıştı.
Çift önceki gün Bodrum yolunda görüntülendi. Gülçin Karakaya, bir dinlenme tesisinde kahve almak için araçtan indiğinde objektife yansıdı.
Görüntü alınmasını engellemek isteyen İbrahim Tatlıses'in korumaları ile muhabirler arasında gerginlik yaşandı. Durumu fırsat bilen Tatlıses'in şoförü gaza basarak hızla uzaklaştı.
İbrahim Tatlıses'in korumaları, Gülçin Karakaya'nın görüntülenmesini engellemeye çalıştı.
Kaynak: Hürriyet