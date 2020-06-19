İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
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İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir

Türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada oğlu Ahmet Tatlı'nın köstebek olmadığını ifade ederek "Benim bahsettiğim konu çok başkayken, olayın oğlum Ahmet Tatlıses'e bağlanmasına çok üzüldüğümü belirtmek isterim" dedi.

19.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:29

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in, aile sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle peşine düştüğü kişinin oğlu Ahmet Tatlı olduğu iddia edildi. İbrahim Tatlı'nın şikayeti üzerine karakolda ifade verdiği öğrenilen Ahmet Tatlıses, görüntülenmemek için binanın arka kapısından çıktı.

"AHMET HİÇBİR ZAMAN KÖSTEBEK OLMAMIŞTIR"

Gündeme bomba gibi düşen olayla ilgili gözlerin çevrildiği İbrahim Tatlıses'ten bir açıklama daha geldi. Oğlu Ahmet Tatlı'nın köstebek olmadığını ifade eden usta sanatçı "Dün Twitter'dan paylaştığım bir yazımın bugün çok yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu üzülerek gördüm. Benim bahsettiğim konu çok başkayken, olayın oğlum Ahmet Tatlıses'e bağlanmasına çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Olaylar zamanlama açısından tamamen bir tesadüften ibarettir. Oğlum Ahmet hiçbir zaman köstebek olmamıştır olamazda! Ahmed'im benim ilk göz ağrım ve kıymetlimdir. Oğlum da ben de her zaman birbirimizin yanında 'Dağ' gibi durmuşuzdur ölene kadar durmaya da devam edicez" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir

AHMET TATLI İFADE VERDİ

Tatlıses'in, dikkat çeken paylaşımının ardından oğlu Ahmet Tatlı ifade vermek için emniyete gitti.Ahmet Tatlı, İbrahim Tatlıses de o sırada karakoldaydı.Kapının önünde basın mensuplarının olduğunu öğrenen Ahmet Tatlıses, görüntü vermemek için arka kapıdan çıkarak uzaklaştı.

DÜNKÜ PAYLAŞIMIYLA OLAY PATLADI

Dün Instagram hesabından paylaşım yapan usta sanatçı, şu satırlara yer vermişti: "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?"

İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
Haber Yorumları (2)
XXL: polenlemi çoğaldın her tarafta çocuğun var
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
SADECE ''S'' YANİ 6-6,5: Allah''in hikmeti iste. . . Kücücük bir sey ama boyundan büyük isler yapmis valla. . . Tabii bu arada söhret ve paranin katkilarini da unutmamak lazim diii mi?
Yayından Kaldır
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