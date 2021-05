İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz açıklaması: İnşallah bana hakkını helal etmiştir!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Canlı yayında merak edilenleri cevaplayan Tatlıses, özel hayatın hakkında da bilgi verdi.

İşte İbrahim Tatlıses'in açıklamalarından satır başları…

Hülya Avşar çok özel bir insandır. Ona söylenen her sözü üstüme alırım. Onu seviyorum ve sayıyorum. Her gün arayıp sağlığımı sorar… Böyle bir arkadaşım olmadı bugüne kadar! Erkek, kadın fark etmiyor. 9 senedir beni kimse aramadı. Hülya Avşar her gün arar sorar… Ben bu insana kurban olmayayım da ne yapayım.

Ben nasıl Mehmet Ali'yi arıyorsam Mehmet Ali beni nasıl arıyorsa insanları aramak lazım… İnsanın başına ne gelecek bilinmez.

Ben evlendim, İzmir'de çekirdek bir aile kurdum, bu aile ile geçiniyorum. Eşimle bir aile kurdum.

Gülçin Karakaya'yı edepli terbiyeli olduğu paracı olmadığı için, riyakar olmadığı için sevdim aramızdaki yaş farkı da hiçbir şeye engel değil…

Ben 15 senedir yokum… Ne oldu şimdi, taklitler aslını yaşatır. Ben geri döndüm şovlar yeniden başladı.

Televizyona karşı 'İbrahim' benle konuşurken 'abi' diyorlar. Olmaz o sahtekarlığa girer. Allah kimseyi iki yüzlü yapmasın.

Oğuz Yılmaz'ın mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah hakkını bana helal etmiştir aramızda bir tartışma geçti. Ben ettim, cennettik olsun inşallah.

Ben bugün değil, ne zaman olacağı bilinmez göçüp gideceğim. Ben size bir İbrahim Tatlıses bıraktım o da İdo Tatlıses'tir…

Kızım kullanılmasın bu arada çok seviyorum diye... İdo'yu da çok seviyorum ama onu kimse kullanmıyor.

'Evladım canım' dediğim insanlar beni dolandırdı. Yanımda çalışan insan dolandırdı. Tahminim 5-6 milyon TL kadar bir para…

Kaynak: Hürriyet