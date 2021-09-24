İBRAHİM TATLISES'TEN 12 YIL ARADAN SONRA İLK KONSER

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde müzik dünyasının imparatoru İbrahim Tatlıses sahne aldı. 12 yıl aradan sonra ilk kez konser veren Tatlıses için kapıda uzun kuyruklar oluştu. Tatlıses'i dostları Aydemir Akbaş, Şafak Sezer ve Gülben Ergen yalnız bırakmadı. Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yanı sıra kızları Melek Zübeyde, Dilan ve Elif Ada da konser boyunca imparatora eşlik etti. Defalarca ayakta alkışlanan Tatlıses, sahneye 'Yalan' şarkısıyla çıkarken, İstanbul Boğazı, havai fişeklerle aydınlandı.

Tatlıses, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında 24 Eylül Cuma ve 25 Eylül Cumartesi günleri de sahneye çıkacak.