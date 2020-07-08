İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
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İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu

Kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı ileri sürülen İbrahim Tatlıses, hakkındaki iddialara cevap vermek için bir YouTube kanalı açtı. Karakaya ile sevgili olmadığını söyleyen Tatlıses, "O benim sol kolum var mı ötesi" dedi.

08.07.2020 08:16 | Son Güncelleme: 08.07.2020 08:40

Yıllar önce geçirdiği kaza sonrası ekranlardan uzak kalan 68 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük olan 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile aşk yaşamaya başladığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Günlerdir konuşulan konuya son noktayı koyan Tatlıses, tüm merak edilen sorulara cevap vermek için bir YouTube kanalı açtı.

"GÜLÇİN YARDIMCIMDIR, SAĞ KOLUMDUR"

İlk videosunda adının birlikte anıldığı, kendisinden 42 yaş küçük yardımcısı Gülçin Karakaya'nın sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter'ıma bakar, Instagram'ıma bakar. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil. Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?" dedi.

İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu

"TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA"

İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı yönündeki haberler için "Allah akıl fikir versin" diyen eski eşi Perihan Savaş'ın bu sözleri için de "Talihsiz bir açıklama. Kullanacağı her cümlede kızımızı, torunlarını düşünmesi lazım" yorumunu yaptı.

İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
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