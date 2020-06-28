İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi Gülçin Karakaya kimdir? Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya magazin basınına bomba gibi düştü.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya magazin basınına bomba gibi düştü. Kanal D'nin, sunuculuğunu Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın yaptığı 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programından Asiye Acar'ın özel haberine göre; kadınlardan vazgeçemem diyen İbrahim Tatlıses'in son sevgilisi olan Gülçin Karakaya 26 yaşında.& ;





Kaynak: Snob Magazin