İbrahim Tatlıses'in kaç çocuğu var? İbrahim Tatlıses şarkıları neler?
1 Ocak 1952, Şanlıurfa doğumlu Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamı İbrahim Tatlıses'in kaç çocuğu var? İbrahim Tatlıses şarkıları neler?
Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Peki, İbrahim Tatlıses'in kaç çocuğu var? İbrahim Tatlıses şarkıları neler?
İBRAHİM TATLISES'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
İdo Tatlıses, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 tane çocuğu bulunmaktadır.
İBRAHİM TATLISES ŞARKILARI
"Kara Kız" ile "Beni Yakma Gel Sevdiğim" adlarında 45'likler ile müzik dünyasına giriş yaptı. 30 Haziran 1976 tarihinde dışarıdan bitirdiği ilkokulun diplomasını Kilis'teki Kartalbey İlkokulu'ndan almıştır.[2] 1978 yılında Ayağında Kundura-Ceylan filmiyle sinema sektörüne giriş yaptı. 1979 yılında Kara Yazma filminde Perihan Savaş ile rol almıştır. 1983'te Derya Tuna ile Günah filminde oynadı. 1987'de İdobay Müzik'i kurdu. 90'larda ünü, Yunanistan ve Orta Doğu'ya kadar genişledi. İbrahim Tatlıses aynı zamanda yönetmen, oyuncu, senarist, söz yazarı, köşe yazarı, besteci, programcı ve şarkıcı kimliğiyle de tanınmıştır. İbrahim Tatlıses'in sahip olduğu şirketler; gıda, film, yapım, turizm, havacılık ve yayıncılık grubu dallarında faaliyetlerini sürdürmektedir.
10 Mart 2008 tarihinde Neden adlı albümünü Mayıs 2009 da ise Yağmurla Gelen Kadın adlı albümünü piyasaya sürmüştür. Ayrıca bu albümde çok konuşulan ve tartışılan "Şemmame" adlı Kürtçe türkü de bulunmaktadır. 2009'da yıllarca söz ve beste aldığı sanatçı Yıldız Tilbe ile müzikal olarak tüm bağını kopardığını açıklamıştır.[12] 2010 yılında son albümü Hani Gelecektin'i piyasaya çıkardı.
İBRAHİM TATLISES FİLMLERİ
Sabuha
Ayağında Kundura
Toprağın Oğlu Kara Yazma İbo
Kara Çadırın Kızı İbrahim
Fadile
Ayrılık Kolay Değil
Çile
Seni Yakacaklar
Yaşamak Bu Değil
Tövbe Mehmet
Yalan Yusuf
Alişan Alişan
Nasıl İsyan Etmem Hasan
1983 Yorgun İbrahim
Günah Yaşar
FutboliyeKonuk Oyuncu
1984 Sevdalandım
Ayşem İbrahim
Mavi Mavi
Sevmek Hasan
Yalnızım Ferhat
Gülümse Biraz
Yıkılmışım Ben Yusuf
Sarhoş İbrahim
Allah Allah
Gülüm Benim Hıdır
Dertli Dertli
Aşıksın İbrahim
Hülya İbrahim Tatlıses
Bir Kulum İşte
Kara Zindan
Ben İnsan Değil Miyim
Ceylan
Fosforlu Şahin
Aşık Oldum
Tetikçi Kemal Kemal, Yılmaz
Fırat
Bulamadım