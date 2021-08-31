İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar Ayvalık'ta buluştu
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İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar Ayvalık'ta buluştu

İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar Ayvalık'ta buluştu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Avşarkızı'nı yazlık evinde ziyaret eden İbrahim Tatlıses, eski dostu ile 'Haydi Söyle' şarkısını söyledi.

Avşarkızı'nı yazlık evinde ziyaret eden İbrahim Tatlıses, eski dostu ile 'Haydi Söyle' şarkısını söyledi. Tatlıses, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

"Dünyalar güzeli Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyarete gittim sağ olsun bizi bir karşılaması var, bize balık ikram etti. Hülya Hanım lütfen beni haftanın 5 günü rahatsız etmeyin... Yahu sen nasıl bir insansın sen nasıl bir dostsun? haftanın 5 günü 'İbocuğum nasılsın, iyi misin? sağlığın yerinde mi?' der mi bir insan! O bir Hülya Avşar der kardeşim... İşte Hülya Avşar böyle bir insan tanımadıysanız tanıyın. Ben dersem doğrudur. Çünkü bana inancınızı biliyorum"

 Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu!

 Hülya Avşar, Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" programına konuk oldu.

 

Avşar, "Mavi Mavi" filminde İbrahim Tatlıses'le olan öpüşme sahnesiyle ilgili "İbrahim'in sadece beni değil herkesi öyle öptüğünü düşünüyorum. O sahnede fazla bir samimiyet var bence" diye konuştu.

İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın Mavi Mavi' filmindeki bu sahnesi döneme damga vurmuştu. İlginçtir; bu sahne tam 15 kez tekrarlandı!

Kaynak: Hürriyet

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İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar Ayvalık'ta buluştu - Haberler Magazin
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