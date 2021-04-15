Azerbaycanlı şarkıcı Nicat Şakirli, hayran olduğu İbrahim Tatlıses'e yakın olmak için Türkiye'ye yatırım yaptı
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Azerbaycanlı şarkıcı Nicat Şakirli, hayran olduğu İbrahim Tatlıses'e yakın olmak için Türkiye'ye yatırım yaptı

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Azerbaycanlı şarkıcı Nicat Şakirli, hayran olduğu İbrahim Tatlıses'e yakın olmak için Türkiye'ye yatırım yaptı

Azerbaycan'ın en önemli sanatçılarından Nicat Şakirli, kazancını Türkiye'ye aktarıyor. Türkiye'ye olan bağlılığının yanı sıra İbrahim Tatlıses'e de hayran olan Şakirli, yaşamını bu coğrafyada geçirmek istediğini söyledi.

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Türk müziğinin efsane sanatçılarından İbrahim Tatlıses, İbo Show programıyla hayran kitlesini her geçen gün daha da arttırıyor. Tatlıses hayranı ünlü sanatçı Nicat Şakirli, Azerbaycan'da kazandığı parayla da Türkiye'den arazi aldı.

"TATLISES'E BİR ADIM DAHA YAKLAŞMAK BENİ MUTLU EDİYOR"

Kısa süre önce Türkiye'nin Ege sahillerini gezen Şakirli "Dünyanın en güzel yeri Türkiye ve Türkiye'nin de en güzel yeri Ege. Egede uzun araştırmalar sonucunda Gökçeada'ya bayıldım ve oraya karar kıldım. Biz bir millet iki devletiz. Kardeş ülkeleriz. Türkiye'yi ve İbrahim Tatlıses'i çok seviyorum. İbrahim Tatlıses' bir adım daha yaklaşmak beni mutlu ediyor. Her zaman bir ayağım Türkiye'de olacak" diyerek Gökçeada'dan arazi aldı.

Ünlü sanatçı, "Türk dizi ve sinema sektöründe bende varım" dedi.

Azerbaycanlı şarkıcı Nicat Şakirli, hayran olduğu İbrahim Tatlıses'e yakın olmak için Türkiye'ye yatırım yaptı

Kaynak: Bültenler

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