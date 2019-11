İbrahim Selim'in Bu Haftaki Konuğu Rol Arkadaşı Enis Arıkan'dı

08.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:39

Sevilen oyuncu koltuktan düşünce 'bunlar hep nazar' dedi!

Arıkan'ın, artık dijital platformda izleyicilerin karşısına çıkan Jet Sosyete dizisi ile ilgili yeni gelişmelerden de bahsettiği programın her anı kahkaha doluydu. Enis Arıkan'ın, sohbet esnasında, oturduğu koltuktan düştüğü an ise izleyicileri hem çok şaşırttı hem de kahkahaya boğdu. Sevilen oyuncu, yaşanan bu beklenmedik olay karşısında; "nazar değil de ne bu çocuklar" diyerek güldü.

Zorlu PSM Youtube kanalında "İbrahim Selim ile Bu Gece" programı her hafta izleyicileri eğlendirmeye devam ediyor. Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarındaki sürpriz konuk sanatçıları ile her hafta touché'de izleyiciyle buluşan Selim'in bu haftaki sürpriz konuğu Alice Müzikali'ndeki rol arkadaşı ve eğlenceli kişiliği ile sevilen oyuncu Enis Arıkan'dı. Seyircileri kahkahaya boğan gecede eğlencenin dozu bir an olsun düşmedi. Antidepresan kullanacak kadar zor dönemler geçirdiğini de anlatan Arıkan, rol alamadığı için ağladığı "Romantik Komedi" filminin yeni çekilecek devam filmi için kendisine gelen teklifi ise nasıl reddettiğini açıkladı.

Alice Müzikali'ndeki yaşadıkları komik anıları da seyirci ile paylaşan Arıkan ve Selim, seyirciye unutulmaz eğlenceli bir akşam yaşattı.

Kaynak: Bültenler